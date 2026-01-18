Αγρίνιο: Οι τρεις πυροβολισμοί και τα τελευταία λεπτά πριν τη δολοφονία – Η ερωτική αντιζηλία και οι απειλές που οδήγησαν στην εκτέλεση του κοινοτάρχη

Οι τρεις πυροβολισμοί, η ερωτική αντιζηλία, οι εντάσεις και οι απειλές τον τελευταίο χρόνο συνθέτουν την άγρια δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία, όπου ένας 44χρονος εκτέλεσε τον αδελφικό του φίλο, το πρωί του Σαββάτου (17.1.26).

Σοκαρισμένοι παραμένουν οι κάτοικοι των χωριών Λιθοβούνι και Μεσάριστα της Αιτωλοακαρνανίας μετά τη δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη από το όπλο ενός ανθρώπου με τον οποίο μεγάλωσαν μαζί και έκαναν παρέα από την εφηβική τους ηλικία.

Η αντίστροφη μέτρηση που οδήγησε στην ανθρωποκτονία το πρωινό της 17ης Ιανουαρίου φέρεται να ήταν η ερωτική αντιζηλία μεταξύ των δύο ανδρών.

Πριν από περίπου ένα με ενάμιση χρόνο, όπως λένε κάτοικοι του χωριού, ο 44χρονος δράστης είχε συνάψει ερωτική σχέση με τη σύζυγο του θύματος.

Πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα του 50χρονου κοινοτάρχη έφυγε από το σπίτι της και πήγε στην Πάτρα ενώ μαζί είχε πάρει και το παιδί της.

Πριν από περίπου οκτώ μήνες το ζευγάρι φέρεται να τα ξαναβρήκε. Με αποτέλεσμα η γυναίκα να επιστρέψει στο σπίτι της. Ωστόσο, μεταξύ των δύο ανδρών υπήρχε μια διαρκής κόντρα, η οποία πολλές φορές οδηγούσε σε εντάσεις και καβγάδες.

Μάλιστα, όπως λένε συγχωριανοί τους και οι δύο τους κουβαλούσαν μαζί τους πάντα τις κυνηγετικές τους καραμπίνες και τις είχαν τοποθετημένες στο πορτμπαγκάζ των αυτοκινήτων τους. Όπως άλλωστε συνέβη και την ημέρα του άγριου φονικού.

Καρέ καρέ η δολοφονία

Όσον αφορά τώρα τις συνθήκες αλλά και το πώς δημιουργήθηκε το σκηνικό της δολοφονίας υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη λέει ότι οι δύο άνδρες είχαν κλείσει κάποιο ραντεβού ενώ η δεύτερη αναφέρει ότι ο 50χρονος κοινοτάρχης όταν είδε τον δράστη να περνάει με το αυτοκίνητό του έξω από το καφενείο, τον ακολούθησε.

Όπως και να έχει, ο 44χρονος που εκτέλεσε τον παιδικό του φίλο φαίνεται να του έστησε ενέδρα σε μία στροφή στον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί από το Λιθοβούνι στα Μεσάριστα.

Μόλις εμφανίστηκε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο κοινοτάρχης τότε ο δράστης του έριξε μια φορά από μπροστά πυροβολώντας στο παρμπρίζ και ενώ το όχημα του θύματος έφυγε από την πορεία του, στη συνέχεια ο 44χρονος έριξε δύο φορές από πίσω.

Στην προανακριτική του κατάθεση ο 44χρονος εκτελεστής φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι φοβήθηκε και ότι «αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος». Ωστόσο, οι εξηγήσεις που άρχισε να δίνει στους αστυνομικούς ήταν μπερδεμένες γεγονός που τους κάνει να μην πιστεύουν ακριβώς όλα όσα τους είπε.

Οι κάτοικοι του χωριού Λιθοβούνι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον 50χρονο πρόεδρο της κοινότητας, καθώς όπως λένε ήταν ένας άνθρωπος που βοηθούσε το χωριό αλλά φρόντιζε και τη μητέρα και τον αδελφό του, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Την ίδια ώρα, στο χωριό του δράστη στα Μεσάριστα οι συγγενείς του 44χρονου παραμένουν «μαντρωμένοι» μέσα στα σπίτια τους ενώ στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις υπό τον φόβο «βεντέτας».