Δολοφονία στο Αγρίνιο: «Φοβόμουν πως θα με σκοτώσει αυτός, γι’αυτό χτύπησα πρώτος», είπε ο 44χρονος

Όπως φαίνεται στο μικρό χωριό του Αγρινίου, η ιστορία μεταξύ των δύο ανδρών που ένας 44χρονος δολοφόνησε έναν 50χρονο με φόντο προσωπικές διαφορές το πρωί του Σαββάτου 17.01.2026, αυτή ήταν ένα κοινό μυστικό.

Ο 44χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον πρώην φίλο του στο Αγρίνιο, μετά την πράξη του, γύρισε σπίτι του και κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία και είπε πως «εγώ τον σκότωσα, μένω στο τάδε σπίτι, ελάτε να με πάρετε».

Όταν έφτασε στο τμήμα, ο άνδρας σύμφωνα με πληροφορίες παραδέχτηκε ότι έκανε την πράξη, τον σκότωσε δηλαδή γιατί φοβήθηκε ότι θα το έκανε εκείνος πρώτος. Μάλιστα φέρεται να είπε στην κατάθεσή του «τον πρόλαβα. Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής και στο αυτοκίνητο του θύματος βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού μία κυνηγετική καραμπίνα, που είχε κατασχεθεί από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου το 50χρονο θύμα βρισκόταν σε καφενείο της περιοχής, όταν είδε το αυτοκίνητο του φερόμενου ως δράστη να περνά μπροστά του με κατεύθυνση προς τον Άγιο Ανδρέα.

Φέρεται τότε να επιβιβάστηκε στο δικό του όχημα και να τον ακολούθησε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς διαδραματίστηκε στη συνέχεια. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή «Αρβανίτης», στη Μεσάριστα.

Στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το έγκλημα, ο 44χρονος αντιλήφθηκε ότι το θύμα τον ακολουθούσε και πραγματοποίησε αναστροφή. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αλέξανδρος Γύγος, πήρε την καραμπίνα που είχε μαζί του και άρχισε να πυροβολεί προς το αυτοκίνητο του 50χρονου.

Ο τελευταίος τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέρρευσε στη θέση του συνοδηγού. Το όχημά του, χωρίς έλεγχο, διένυσε μια ανεξέλεγκτη πορεία περίπου 70 μέτρων πριν καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι.

Κάτοικος της περιοχής αναφέρθηκε στο ερωτικό κίνητρο που φέρεται να οδήγησε τον 44χρονο στη μοιραία πράξη.

«Εδώ και ένα χρόνο ήταν αυτό με την γυναίκα του. Έπειτα όμως τα βρήκανε και οι γυναίκα γύρισε στον άνδρα της και στο παιδί της. Μετά τι έγινε δεν ξέρω. Τσακώθηκαν, είχαν και δύο τουφέκια. Έλεγαν μην πυροβολήσει ο ένας τον άλλον αλλά πέρασε ένα χρόνος από τότε», ανέφερε άλλος κάτοικος.

Στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, μίλησε ο άνθρωπος που έχει το καφενείο του χωριού και ήταν εκείνος που είδε για τελευταία φορά και τους δύο άνδρες ζωντανούς. Λίγο πριν πέσει νεκρός ο 50χρονος κοινοτάρχης από τα χέρια του 44χρονου, έπινε τον καφέ του στο μαγαζί του.

Όπως είπε ο άνδρας, «Αυτό ήταν γυναικοδουλειά. Η γυναίκα του θανόντος. Αυτή η ιστορία τώρα κοντεύει τώρα καναν χρόνο. Κάποιος θα έφευγε από τους δύο ουσιαστικά», ανέφερε.

Μάλιστα μία κάτοικος του χωριού που βρισκόταν στο σημείο άκουσε τους τρεις πυροβολισμούς. «Παραλίγο να χτυπήσει και εμένα το αυτοκίνητο» δήλωσε.

Όπως ανέφεραν μαρτυρίες, είχαν ξαναγίνει επεισόδια μεταξύ των δύο ανδρών αλλά είχαν μείνει μόνο σε απειλές.