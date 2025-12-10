Αγροτικά μπλόκα: Η Μελίνα Ασλανίδου εγκλωβίστηκε στο λιμάνι του Βόλου – Η πρώτη της αντίδραση

Εγκλωβισμένη μαζί με τους μουσικούς της, στο λιμάνι του Βόλου βρέθηκε η Μελίνα Ασλανίδου. Η γνωστή τραγουδίστρια ταξίδεψε σήμερα (10.12.2025) στην περιοχή τη στιγμή που ψαράδες και αγρότες ξεκίνησαν να στήνουν μπλόκα στο λιμάνι ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η Μελίνα Ασλανίδου ταξίδεψε έως τον Βόλο με «δελφίνι». Κατά την έξοδό της από το λιμάνι διαπίστωσε πως η αστυνομία έχει κλείσει τις πύλες, τοποθετώντας κλούβες στο σημείο ώστε να μην στήσουν μπλόκα οι αγρότες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μιλώντας στον «Ταχυδρόμο» εμφανίστηκε ψύχραιμη ελπίζοντας πως κάποια στιγμή θα φύγει από το λιμάνι.

«Κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να φύγουμε» δήλωσε.

Η γνωστή τραγουδίστρια και οι μουσικοί της επέστρεψαν το πρωί της Τετάρτης με σκάφος από τη Σκιάθο στον Βόλο, ώστε να επιβιβαστούν στο βαν που θα τους μετέφερε στην Αθήνα και είχε σταθμεύσει στο πάρκινγκ του λιμανιού. Το συγκεκριμένο σημείο όπως βρέθηκε σε αγροτικό κλοιό, με αποτέλεσμα το βαν να ακινητοποιηθεί.

Μετά από 2 ώρες ταλαιπωρίας, οι αγρότες έφυγαν από το σημείο.

