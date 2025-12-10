Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Αγροτικά μπλόκα: Η Μελίνα Ασλανίδου εγκλωβίστηκε στο λιμάνι του Βόλου – Η πρώτη της αντίδραση

«Κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να φύγουμε» δήλωσε
Μελίνα Ασλανίδου
Φωτογραφία αρχείου NDP

Εγκλωβισμένη μαζί με τους μουσικούς της, στο λιμάνι του Βόλου βρέθηκε η Μελίνα Ασλανίδου. Η γνωστή τραγουδίστρια ταξίδεψε σήμερα (10.12.2025) στην περιοχή τη στιγμή που ψαράδες και αγρότες ξεκίνησαν να στήνουν μπλόκα στο λιμάνι ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η Μελίνα Ασλανίδου ταξίδεψε έως τον Βόλο με «δελφίνι». Κατά την έξοδό της από το λιμάνι διαπίστωσε πως η αστυνομία έχει κλείσει τις πύλες, τοποθετώντας κλούβες στο σημείο ώστε να μην στήσουν μπλόκα οι αγρότες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μιλώντας στον «Ταχυδρόμο» εμφανίστηκε ψύχραιμη ελπίζοντας πως κάποια στιγμή θα φύγει από το λιμάνι.

«Κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να φύγουμε» δήλωσε.

Η γνωστή τραγουδίστρια και οι μουσικοί της επέστρεψαν το πρωί της Τετάρτης με σκάφος από τη Σκιάθο στον Βόλο, ώστε να επιβιβαστούν στο βαν που θα τους μετέφερε στην Αθήνα και είχε σταθμεύσει στο πάρκινγκ του λιμανιού. Το συγκεκριμένο σημείο όπως βρέθηκε σε αγροτικό κλοιό, με αποτέλεσμα το βαν να ακινητοποιηθεί.

Μετά από 2 ώρες ταλαιπωρίας, οι αγρότες έφυγαν από το σημείο.

Δείτε εδώ όλα όσα γίνονται στα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε κάθε άκρη της χώρας.

