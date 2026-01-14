Συμβαίνει τώρα:
Αιγάλεω: 95χρονη αυτοπυρπολήθηκε έξω από κατάστημα – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Οι κάτοικοι σοκαρισμένοι κάλεσαν τις αρχές και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ασθενοφόρο
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Αντιμέτωποι με ένα απίστευτο περιστατικό βρέθηκαν κάτοικοι στο Αιγάλεω σήμερα Τετάρτη 14.01.2026, όταν το πρωί μία ηλικιωμένη γυναίκα αυτοπυρπολήθηκε έξω από κατάστημα της περιοχής.

Η γυναίκα περιλούστηκε με εύφλεκτο υγρό και αυτοπυρπολήθηκε λίγο μετά τις 11, έξω από κατάστημα στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Αρτάκης στο Αιγάλεω.

Οι γείτονες σοκαρισμένοι προσπάθησαν να την βοηθήσουν και κάλεσαν τις Αρχές. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 95χρονη στο νοσοκομείο Αττικό όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

