Ελλάδα

Μαγνησία: Νεκρή 44χρονη μητέρα δύο παιδιών σε τροχαίο στον Αλμυρό

Η άτυχη γυναίκα πήγαινε στη δουλειά με τη μηχανή της όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Τραγωδία στον Αλμυρό Βόλου. Μία γυναίκα ηλικίας 44 ετών και μητέρα δύο παιδιών έχασε τη ζωή της σε τροχαίο τη Δευτέρα (27.04.2026).

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Πλατάνου Αλμυρού Βόλου, με θύμα τη 44χρονη μητέρα, κάτοικο Νέας Αγχιάλου.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών και εργαζόμενη στον Αλμυρό, κινούνταν με τη μηχανή της σε αγροτικό δρόμο, όταν – κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες – έχασε τον έλεγχο και ξέφυγε από την πορεία της, καταλήγοντας σε διπλανό χωράφι.

Λίγα μέτρα παρακάτω, η μηχανή ανατράπηκε με αποτέλεσμα να καταπλακώσει τη 44χρονη και να της προκαλέσει σοβαρότατα τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo