Airbus: Κανονικά οι πτήσεις για Aegean και Sky Express – «Oλοκληρώθηκε η αναβάθμιση του λογισμικού των αεροσκαφών A320»

Το πρόβλημα στο λογισμικό που παρουσιάστηκε στα αεροσκάφη Airbus 320 έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία με την Aegean και την Sky Express να ενημερώνουν κοινό.

Η Aegean με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι προχώρησε σε αναβάθμιση του λογισμικού στα αεροσκάφη της Airbus A320 συμφωνα με τις οδηγίες και δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με τις πτήσεις της.

Η Sky Express με τη σειρά της τονίζει ότι κανένα από 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού δεν ανήκει στον στόλο της.

Η Aegean στην ανακοίνωσή της αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η AEGEAN ολοκλήρωσε άμεσα την εφαρμογή της οδηγίας της Airbus – Το πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας συνεχίζεται κανονικά.

Η AEGEAN ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της οδηγίας που εκδόθηκε εχθές το βράδυ από την Airbus για άμεση επαναφορά λογισμικού ορισμένων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ενεργοποίησε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες επιχειρησιακές και τεχνικές διαδικασίες.

Η εφαρμογή της οδηγίας ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία και το πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων των πτήσεων μας αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας».

Η ανακοίνωση της Sky Express

Από την πλευρά της η Sky Express αναφέρει: «Οι πτήσεις της Sky Express πραγματοποιούνται κανονικά και κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus».

Σημειώνεται πως η Airbus ζήτησε από όλους τους πελάτες της που χρησιμοποιούν το λογισμικό που είναι ευάλωτο στην ηλιακή ακτινοβολία, «να σταματήσουν αμέσως τις πτήσεις».