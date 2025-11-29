Η ηλιακή ακτινοβολία «καθηλώνει» χιλιάδες Airbus: Αγώνας δρόμου για άμεση αναβάθμιση λογισμικού στα A320

Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει η καθήλωση χιλιάδων αεροσκαφών Airbus A320 μετά από σοβαρή δυσλειτουργία λογισμικού.

Οι διεθνείς αερομεταφορές βρίσκονται σε κατάσταση μεγάλης πίεσης μετά το πρόβλημα των αεροσκαφών Airbus A320 που προκάλεσε ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων και ευρείας κλίμακας ανατροπές στα δρομολόγια.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η σοβαρή δυσλειτουργία λογισμικού σε κρίσιμο υπολογιστή ελέγχου πτήσης εμφανίστηκε στη χειρότερη δυνατή περίοδο, λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία.

Αναβάθμιση–εξπρές για έως και 6.500 Airbus A320

Η Airbus επιβεβαίωσε ότι περισσότερα από 6.500 αεροσκάφη A320 – του πιο εμπορικά επιτυχημένου μοντέλου της – ενδέχεται να χρειαστούν άμεση ενημέρωση λογισμικού. Η αυξημένη ηλιακή ακτινοβολία φαίνεται πως μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση κρίσιμων δεδομένων των συστημάτων ελέγχου των πτήσεων.

Γι’ αυτό τον λόγο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) εξέδωσε επείγουσα οδηγία μέσα από την οποία απαιτεί η αναβάθμιση να ολοκληρωθεί πριν από την επόμενη πτήση κάθε επηρεασμένου αεροσκάφους – μέτρο που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά αυστηρό για στόλους τέτοιου μεγέθους και υποδηλώνει άμεσο κίνδυνο για την επιχειρησιακή ασφάλεια.

Πώς επηρεάζεται το σύστημα ELAC

Πρόκειται για μια οδηγία η οποία εκδόθηκε μετά από περιστατικό που σημειωθηκε στις 30 Οκτωβρίου, σε πτήση της JetBlue από Κανκούν προς Νιούαρκ, όταν σημειώθηκε ξαφνική απώλεια ύψους χωρίς να υπάρχει εντολή από το πλήρωμα.

Η έρευνα έδειξε βλάβη στον υπολογιστή ELAC 2, έναν από τους βασικούς ελεγκτές του fly-by-wire, που χειρίζεται το πηδάλιο ανόδου-καθόδου και άλλες κρίσιμες επιφάνειες ελέγχου. Σύμφωνα με την EASA, η αιτία πιθανόν να ήταν έντονη ηλιακή ακτινοβολία που αλλοίωσε κρίσιμα δεδομένα. Σε ακραίο σενάριο, η αστοχία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κίνηση του πηδαλίου και σε επικίνδυνη καταπόνηση του αεροσκάφους.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο

Οι αεροπορικές εταιρείες ενεργοποίησαν άμεσα σχέδια έκτακτης ανάγκης:

Λατινική Αμερική

Με ανακοίνωσή της η Αvianca τόνισε ότι επηρεάζεται το 70% του στόλου της.

Προχώρησε σε προσωρινή παύση πωλήσεων εισιτηρίων έως τις 8 Δεκεμβρίου – ένα σπάνιο μέτρο για διεθνή αερομεταφορέα.

Ασία

Η ιαπωνική ANA ακύρωσε 95 πτήσεις σε μία ημέρα, γεγονός που επηρέασε 13.200 επιβάτες.

Στην Κίνα και την ευρύτερη περιοχή Ασίας–Ειρηνικού, εμφανίστηκαν εκατοντάδες καθυστερήσεις, με China Southern και EasyJet να αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα.

Ωκεανία

Jetstar και Air New Zealand καθήλωσαν μεγάλο μέρος των στόλων A320, με σημαντικές επιπτώσεις σε ήδη επιβαρυμένα αεροδρόμια.

Ευρώπη

Η βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ζήτησε είτε άμεση αναβάθμιση είτε καθήλωση των αεροσκαφών που έχουν επηρεαστεί.

Η British Airways με την σειρά της η οποία διαθέτει περίπου 150 A320, ανακοίνωσε ότι δεν αναμένει σοβαρές επιπτώσεις.

Μεγάλη πίεση και στις ΗΠΑ

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι μετακινήσεις για την Ημέρα των Ευχαριστιών έφτασαν σε ιστορικά επίπεδα, περίπου 1.600 A320 χρειάζονται αναβάθμιση. Η American Airlines ανέφερε ότι από τα 209 επηρεαζόμενα αεροσκάφη της, έως το βράδυ της Παρασκευής λιγότερα από 150 εκκρεμούσαν – ένδειξη προσπάθειας περιορισμού των καθυστερήσεων.

Η κατάσταση επιβαρύνει ένα ήδη πιεσμένο περιβάλλον με κακοκαιρία, καθυστερήσεις ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και το αντίκτυπο της πρόσφατης μερικής παύσης λειτουργιών της κυβέρνησης με το shutdown.

Περίπου 1.000 παλαιότερα A320 πάνε για αναβάθμιση

Αν και στα περισσότερα αεροσκάφη η ενημέρωση γίνεται εξ αποστάσεως και διαρκεί λίγα λεπτά, περίπου 1.000 παλαιότερα A320 χρειάζονται αντικατάσταση εξοπλισμού και μεγαλύτερη παραμονή στο έδαφος. Έτσι, οι καθυστερήσεις μπορεί να συνεχιστούν για ημέρες ή και εβδομάδες.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις θα συνεχιστούν για αρκετές ημέρες και οι επιβάτες θα έρθουν αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις και αλλαγές στις πτήσεις.

Παράλληλα αεροπορικές εταιρείες με στόλο αποκλειστικά Airbus, όπως για παράδειγμα Wizz Air και Jetstar, θα έχουν πίεση στα δρομολόγιά τους.

Η Airbus και οι ρυθμιστικές Αρχές τονίζουν ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε σχετικά γρήγορά ότι η αναβάθμιση του θα αποκαταστήσει πλήρως την ασφάλεια.