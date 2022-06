Ένταση προκλήθηκε στην κοινή συνεδρίαση κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών του ΝΑΤΟ και αντιπροσωπειών από χώρες της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ βγήκε εκτός ελέγχου όταν άρχισε να δέχεται ερωτήσεις μετά την ομιλία του και από Έλληνες βουλευτές.

Ο Χουλουσί Ακάρ υποστήριξε ακόμα ότι η Ελλάδα στηρίζει την τρομοκρατία, έθεσε θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και χωρικών υδάτων ενώπιον των Ελλήνων βουλευτών, Σπήλιου Λιβανού, Θεοδώρας Τζάκρη, Ανδρέα Λοβέρδου και Μανούσου Βολουδάκη. Εκείνοι του απάντησαν ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα ότι η Ελλάδα καταπολεμά την τρομοκρατία και ότι δεν μπορεί να μιλά για κυριαρχία την στιγμή που η Τουρκία έχει εισβάλει στην Κύπρο και αμφισβητεί την κυριαρχία πολλών νησιών και απειλεί με πόλεμο (casus belli). Μάλιστα, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ, Μανώλης Κωστίδης, οι Έλληνες βουλευτές συνέχισαν να του απαντούν και να συνομιλούν με ένταση μαζί του την ώρα που ο Ακαρ αποχωρούσε από την αίθουσα.

📹| If you include PKK/YPG and FETO in the camp, it will be against the friendship. It will break the alliance, it is also against the spirit of alliance



▪️MoND Hulusi Akar reacted to the Greek parliamentarians who made statements against #Türkiye. pic.twitter.com/Cfb3Lfxb2h