Ακυρώθηκε η παγκόσμια περιοδεία της Νατάσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη μετά την κόντρα με τον Γιώργο Χατζιδάκι

Τίτλοι τέλους έπεσαν στα σχέδια της Νατάσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη για την παγκόσμια περιοδεία με τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη.

Μετά τον σάλο που επικράτησε για το αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, εφόσον δεν έχει δώσει την έγκριση ο γιος του, Γιώργος, η εταιρεία που είχε αναλάβει την παγκόσμια περιοδεία της Νατάσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη ανακοίνωσε πως την ακυρώνει.

Όσοι αγόρασαν εισιτήρια, βεβαιώνει η εταιρεία, θα λάβουν ολόκληρο το αντίτιμο πίσω από το αρχικό σημείο αγοράς.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται πως δεν ήθελαν να ακυρώσουν την περιοδεία αλλά στο τέλος έπρεπε να αποσυρθούν.

Νωρίτερα η εταιρεία αποφάσισε να αλλάξει το όνομα της περιοδείας από «The music of Greece – Mikis Theodorakis & Manos Hanjidakis» σε «The Music of Greece, World Tour 2026», μήπως και μπορέσουν να κάνουν τις συναυλίες χωρίς να συνεχιστούν τα προβλήματα.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Το Hellenic Music Ensemble έλαβε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού σημείου αγοράς. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο.

Η GTP Touring Ltd είχε αρχικά ως στόχο την ανάπτυξη μιας πολυετούς διεθνούς περιοδείας συναυλιών με σκοπό την παρουσίαση της ελληνικής μουσικής σε κοινό σε όλο τον κόσμο — ένα έργο που οραματιζόταν ως πηγή πολιτιστικής υπερηφάνειας. Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε.

Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και μοιραζόμαστε την απογοήτευσή τους που δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί».