Ελλάδα

Αλέξης Κούγιας: Την Κυριακή 1η Μαρτίου θα τελεστεί το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατό του

Η ανακοίνωση των παιδιών και των συνεργατών του
Αλέξης Κούγιας
Ο Αλέξης Κούγιας / NDP PHOTO

Ένας χρόνος συμπληρώνεται από τον θάνατο του αείμνηστου ποινικολόγου Αλέξη Κούγια και τα παιδιά του, Χρίστος Κούγιας και Μάιρα Κούγια, μαζί με τους συνεργάτες στο δικηγορικό τους γραφείο, εξέδωσαν ανακοίνωση για το μνημόσυνο που πρόκειται να τελεστεί για τη μνήμη του. 

Ο Αλέξης Κούγιας «έφυγε» από τη ζωή στις 28 Φεβρουαρίου 2025, βυθίζοντας στον πόνο και τη θλίψη τα αγαπημένα του παιδιά, Χρίστο Κούγια και Μάιρα. Το μνημόσυνο για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατό του αναμένεται να γίνει στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών την Κυριακή 1η Μαρτίου, στις 12 το μεσημέρι.

«Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του αειμνήστου πατέρα μας και επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου, Αλεξίου Κούγια, θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η τελετή θα είναι ανοικτή, ώστε όσοι επιθυμούν, να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση που έστειλαν τα παιδιά του και οι συνεργάτες του στο δικηγορικό γραφείο.

Ελλάδα
