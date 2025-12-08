Ελλάδα

Αλκοτέστ: Μπαράζ ελέγχων στην Αττική – 224 οδηγοί πάνω από το όριο, 14 συλλήψεις

Συνελήφθησαν 14 οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ σε βαθμό πλημμελήματος (ποσοστό άνω των 0,60 mgr/l εκ. αέρα)
Αλκοτέστ
Έλεγχος για αλκοτέστ / ΑΠΕ-ΜΠΕ φωτογραφία αρχείου

Μπαράζ ελέγχων αλκοτέστ διενήργησαν το Σαββατοκύριακο (6 και 7.12.25) στην Αττική αστυνομικοί της Τροχαίας.

Από τα ξημερώματα του Σαββάτου έως το ίδιο χρονικό διάστημα την Δευτέρα, διενεργήθηκαν συνολικά 11.679 έλεγχοι σε οχήματα και μηχανές και βεβαιώθηκαν 224 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συνελήφθησαν 14 οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ σε βαθμό πλημμελήματος (ποσοστό άνω των 0,60 mgr/l εκ. αέρα).

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 49 παραβάσεις για ποσοστό αλκοόλ 0,41-0,60 mgr/l εκ., 129 για ποσοστό 0,25-0,40 mgr/l εκ. και 32 παραβάσεις για ποσοστό 0,10-0,24 mgr/l εκ. αέρα (αφορά ειδικές κατηγορίες οδηγών, οδηγούς δικύκλων και νέους οδηγούς).

