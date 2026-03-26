Αλλαγή ώρας 2026: Την Κυριακή 29 Μαρτίου γυρνάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

Η περίοδος της καλοκαιρινής αλλαγής ώρας πλησιάζει και τα ξημερώματα της Κυριακής (29/3/2026), οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ.

Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 λοιπόν λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας και ανοίγει το καλοκαιρινό σκηνικό με τον ήλιο να δύει πλέον μία ώρα αργότερα.

Η αλλαγή αυτή γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαία ρύθμιση ισχύει από το 1996, σύμφωνα με την οποία την άνοιξη τα ρολόγια μετακινούνται μία ώρα μπροστά, ώστε να αξιοποιείται το φυσικό φως της ημέρας, ενώ το φθινόπωρο επιστρέφουν μία ώρα πίσω.

Η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 1916, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και στην Ελλάδα η θερινή ώρα εφαρμόστηκε δοκιμαστικά το 1932, ωστόσο εγκαταλείφθηκε για αρκετές δεκαετίες. Επανήλθε το 1975, μετά την ενεργειακή κρίση του 1973, όταν πολλές ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν να υιοθετήσουν το ίδιο σύστημα.

Αλλαγή ωραρίου κοινής ησυχίας από την 1η Απριλίου

Η αλλαγή της εποχής φέρνει μαζί της και το νέο ωράριο για την ηρεμία των πολιτών.

Από την 1η Απριλίου 2026, μπαίνει σε εφαρμογή το θερινό ωράριο κοινής ησυχίας, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία της ηρεμίας των πολιτών, η αποφυγή θορύβων είναι απαραίτητη από τις 3:00 έως τις 5:30 το μεσημέρι και από τις 23:00 το βράδυ έως τις 7:00 το πρωί. Το χειμερινό ωράριο κοινής ησυχίας ενεργοποιείται από την 1η Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας απαγορεύονται δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο, εκτός εάν πρόκειται για επείγουσες εργασίες κοινής ωφέλειας με ειδική άδεια από τον διοικητή του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος.