Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού: Υποχωρούν τα μελτέμια από το μεσημέρι της Δευτέρας, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση της Τυράσκη

Οι ισχυροί άνεμοι των προηγούμενων ημερών εξασθενούν από σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου και ο καιρός οδεύει προς μία σταδιακή αλλαγή με την άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να προβλέπονται συνθήκες καύσωνα, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη.

Η μεταβολή του καιρού θα είναι σταδιακή και όχι απότομη και η δροσερή περίοδος που προηγήθηκε ολοκληρώνεται και το μελτέμι εξασθενεί, με τους ανέμους να στρέφονται σταδιακά σε δυτικούς. Η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί στους 35-36 βαθμούς και τοπικά στους 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ προς το Σαββατοκύριακο δεν αποκλείεται να αγγίξει και τους 38 βαθμούς.

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Για σήμερα, η χώρα ξεκινά με γενικά αίθριο καιρό, ωστόσο κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται αστάθεια στα ηπειρωτικά. Τοπικές μπόρες και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής και κεντρικής Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Στο Αιγαίο, το βόρειο ρεύμα παραμένει τις πρωινές ώρες, με τους ανέμους να φτάνουν τα 5-6 μποφόρ και τοπικά τα 7 μποφόρ στην περιοχή μεταξύ ανατολικής Κρήτης, Κάσου και Καρπάθου. Από το μεσημέρι και μετά, όμως, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και θα αρχίσει να επικρατεί δυτικό ρεύμα, με τους ανέμους να φτάνουν έως τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και στα νότια πελάγη.

Η αλλαγή της διεύθυνσης των ανέμων αναμένεται να ενισχύσει σταδιακά τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι δυτικοί άνεμοι, καθώς κατέρχονται από τις ορεινές περιοχές προς τις πεδινές, λειτουργούν ως καταβατικοί και μπορούν να ανεβάσουν τον υδράργυρο. Έτσι, σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35-36 βαθμούς στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα και την ανατολική Πελοπόννησο, χωρίς να προβλέπονται υψηλότερες τιμές.

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Στην υπόλοιπη χώρα οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλότερες, λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και στη βόρεια Κρήτη θα κινηθούν ακόμη και κάτω από τους 30 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια, με τους ανέμους να έχουν εξασθενήσει σημαντικά. Στα ανατολικά θα επικρατεί ασθενές βόρειο ρεύμα, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας θα αναπτυχθεί θαλάσσια αύρα με ανέμους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει τους 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης ηλιοφάνεια, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα ανέλθει έως τους 32 βαθμούς.

Το βασικό χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών, σύμφωνα με την Αναστασία Τυράσκη, είναι επομένως η σταδιακή επιστροφή στη ζέστη, αλλά όχι σε συνθήκες καύσωνα, καθώς η θερμοκρασία θα αυξάνεται προοδευτικά μετά τη μικρή ανάσα δροσιάς του Σαββατοκύριακου.

Χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 17 Αυγούστου – Σε κίτρινο συναγερμό 20 περιοχές

Τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι μειωμένος αφού δεν υπάρχει καμία περιοχή σε πορτοκαλί ή κόκκινιο συναγερμό.

Η πρόβλεψη του καιρού για Τρίτη και Τετάρτη

Αύριο, Τρίτη (18/8/2026), οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς και θα ενισχυθούν τοπικά έως τα 6 μποφόρ. Μια διαταραχή που θα επηρεάσει κυρίως τα Βαλκάνια αναμένεται να δώσει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη βόρεια Ελλάδα, κυρίως κοντά στα σύνορα, αλλά και στη δυτική Ελλάδα, στα ορεινά και στο Ιόνιο.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, και κυρίως στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει τοπικά τους 37 βαθμούς.

Την Τετάρτη (19/8/2026) οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν σημαντικά, ενώ θα εκδηλωθούν και πάλι πολύ τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 35-36 βαθμούς και τοπικά τους 37.

Αγγίζει τους 38 βαθμούς το Σαββατοκύριακο

Η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη και μετά. Προς το Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες θα κινηθούν στους 36-37 βαθμούς και είναι πιθανό τοπικά να φτάσουν τους 38 βαθμούς, σε συνδυασμό με την επανεμφάνιση του μελτεμιού στο Αιγαίο.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν από την Πέμπτη και μετά έως τα 6 μποφόρ, χωρίς, με τα μέχρι τώρα προγνωστικά δεδομένα, να προβλέπονται ιδιαίτερα ισχυρές εντάσεις.

Η άνοδος της θερμοκρασίας και η σταδιακή επαναφορά των μελτεμιών θα απαιτήσουν αυξημένη προσοχή και ως προς τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Η ξηρή βλάστηση στο τέλος του καλοκαιριού παραμένει ένας επιβαρυντικός παράγοντας, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες μπορούν να περιορίσουν περαιτέρω την υγρασία. Ωστόσο, οι συνθήκες αναμένεται να είναι ηπιότερες σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο των ισχυρών μελτεμιών.