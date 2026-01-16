Αμετανόητος ο Ανεστίδης για τις ύβρεις κατά Μητσοτάκη: Θέλει να είναι παρών στη συνάντηση της Δευτέρας

Αμετανόητος παραμένει ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης και δεν παίρνει πίσω ούτε λέξη από τα χυδαία και πρωτοφανή σχόλια που έκανε κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης επιμένει στα λεγόμενά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποδίδοντάς τα μάλιστα στην προσωπική πίεση που δέχεται λόγω της δέσμευσης των τραπεζικών του λογαριασμών. Παράλληλα, δήλωσε ότι προτίθεται να παραστεί στη συνάντηση για τα αγροτικά ζητήματα, προειδοποιώντας πως σε περίπτωση αποκλεισμού του θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες.

«Αυτά τα ματσούκια να τα χώσουν στον Μητσοτάκη» έλεγε ο αργοσυνδικαλιστής κοιτάζοντας τα μικρόφωνα.

Μάλιστα το βράδυ της Πέμπτης εμφανίστηκε στο One και συνέχισε το ρεσιτάλ προκλητικότητας. «Τι να κάνω; Όταν αυτός μου κατέβασε την προσωπικότητά μου, μου κατάσχεσε την ακεραιότητά μου, δε μπορώ να κινηθώ. Τι να κάνω;» είπε.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του στο One, ο Κώστας Ανεστίδης, είπε: «Ζω με δανεικά. Έχουν κατασχέσει ακόμα και το μισθό της γυναίκας μου. Δε μας δίνουν τη δικογραφία, ψάχνουν πώς να την τεκμηριώσουν. Τα κάνουν αυτά γιατί φώναζα πολύ και έλεγα αλήθειες»…

Μετά τα όσα είπε κατά του πρωθυπουργού μοιάζει σχεδόν αδύνατον να περάσει το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου και να είναι παρών στη συνάντηση που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους εκπροσώπους των σκληρών μπλόκων την προσεχή Δευτέρα.

Ο Κώστας Ανεστίδης ελέγχεται για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, με τους τραπεζικούς του λογαριασμούς να έχουν δεσμευτεί κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Ο αγροτοσυνδικαλιστής υπέβαλε αιτήσεις επιδότησης για την περίοδο 2019–2024 μέσω του ΚΥΔ Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης ΑΕ, δηλώνοντας κάθε χρόνο διαφορετικό αριθμό αγροτεμαχίων, ιδιόκτητα, ενοικιαζόμενα και ακτημονικά.