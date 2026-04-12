Ανάσταση: Με κατάνυξη το «Χριστός Ανέστη» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Το μήνυμα του Ιερώνυμου για ειρήνη

Σε κλίμα κατάνυξης τελέστηκε σε όλη τη χώρα η Ακολουθία της Ανάστασης, με χιλιάδες πιστούς να συγκεντρώνονται στις εκκλησίες για να ψάλλουν το «Χριστός Ανέστη».

Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, η τελετή έγινε χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου ο οποίος πλαισιώθηκε από τους επισκόπους Ευρίπου Χρυσόστομο και Ταλαντίου Θεολόγο. Στην τελετή για την Ανάσταση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, καθώς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Το «παρών» έδωσαν επίσης εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, των υπηρεσιών της Ιεράς Συνόδου και της Αρχιεπισκοπής, ακαδημαϊκοί αλλά και πλήθος πιστών.

Με βεγγαλικά και φωτοβολίδες το «Χριστός Ανέστη» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Εικόνες από το drone του Orange Press Agency φανερώνουν τη γιορτή της Ανάστασης σε όλο το Λεκανοπέδιο. Κάθε γειτονιά, σα ένα μικρό «κερί», φώτισε τον αττικό ουρανό, στέλνοντας το δικό της μήνυμα, τη δική της ευχή.

Στη Θεσσαλονίκη από την άλλη, χιλιάδες πιστοί κατέκλυσαν τις εκκλησίες για να πάρουν το Άγιο Φως και να ακούσουν το «Χριστός Ανέστη».

Το μήνυμα Ιερωνύμου για ειρήνη

Με αφορμή την Ανάσταση, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος αναφέρθηκε στις προκλήσεις της εποχής, επισημαίνοντας ότι οι άνθρωποι βιώνουν έντονη ανασφάλεια και αβεβαιότητα λόγω πολέμων, συγκρούσεων και απειλών.

«Η αγωνία για το μέλλον γίνεται συχνά σιωπηλή κραυγή μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη… Μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα, ο άνθρωπος αναζητεί πάλι σημεία προσανατολισμού· αναζητεί κάτι σταθερό, κάτι αληθινό, κάτι που να δίδει νόημα και ελπίδα. Και εκεί ακριβώς επανέρχονται τα σύμβολα, όχι ως απλά σχήματα ή ιστορικά κατάλοιπα, αλλά ως ζωντανές μαρτυρίες νοήματος και ζωής», ανέφερε στο μήνυμά του.

Υπογράμμισε ότι το σύμβολο δεν είναι κλειστό στον εαυτό του, αλλά δείχνει πέρα από το ορατό, ενώ ενώνει το παρόν με τη μνήμη και στηρίζει την πορεία του ανθρώπου προς το μέλλον.

«Το σύμβολο δεν είναι ποτέ κλειστό στον εαυτό του· πάντοτε δείχνει πέρα από το ορατό. Ενώνει το παρόν με το βάθος της μνήμης και στηρίζει την πορεία του ανθρώπου προς το μέλλον. Όταν όμως αποκοπεί από την αλήθεια που φέρει, όταν χρησιμοποιηθεί ως όπλο ή ως μέσον επιβολής, τότε χάνει την δύναμή του και παραμορφώνεται», είπε συγκεκριμένα.

Κωνσταντίνος Τασούλας: «Το αίσθημα της Ανάστασης είναι λυτρωτικό»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Φανή Σταθοπούλου και την κόρη τους Μάγδα, παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννη Ποσειδωνίας Σύρου.

Σε δήλωση του ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε:

«Πάσχα σημαίνει διάβαση, πέρασμα. Και σήμερα, τώρα, γιορτάζουμε αυτό ακριβώς: το πέρασμα από τον θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως, από την απελπισία και τον θρήνο στη χαρά. Σε έναν κόσμο αβέβαιο και απειλητικό που μας περιβάλλει, το μήνυμα και το αίσθημα της Ανάστασης του Κυρίου είναι λυτρωτικό!

Και μια τέτοια στιγμή που ακούγεται χαρμόσυνα το Χριστός Ανέστη σ’ όλη την Ελλάδα και στον ελληνισμό,ευχόμαστε η νίκη της ζωής και της ελπίδας επί του θανάτου, να γίνει και νίκη της ειρήνης, της συμφιλίωσης και της ευημερίας στον σημερινό εμπερίστατο και ταραγμένο κόσμο!».