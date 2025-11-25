Ανατροπή στη δολοφονία 75χρονης στη Σαλαμίνα: Συνελήφθη και ομολόγησε η νύφη της

Ανατροπή έρχεται στην υπόθεση δολοφονιας μίας 75χρονης στη Σαλαμίνα, καθώς σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών, δεν ήταν άγνωστοι αυτοί που είχαν επιχειρήσει να τη ληστέψουν την Παρασκευή 31.10.2025 και τη σκότωσαν φριχτά αλλά η ίδια της η νύφη.

Η 46χρονη σύζυγος του γιου της γυναίκας που βρέθηκε δολοφονημένη στη Σαλαμίνα, συνελήφθη από τις αρχές και ομολόγησε το ειδεχθές έγκλημά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες τη ληστεία τη σκηνοθέτησε η σύντροφος του γιου της καθώς φέρεται να χρωστούσε χρηματικά ποσά. Έτσι, μπήκε μέσα στο σπίτι με τις πρώτες πληροφορίες να λένε ότι είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσωπου της και απέσπασε ένα ποσό της τάξης των 10.000 ευρώ προκειμένου να διευθετήσει τις οφειλές της που φέρεται να προέρχονται από τον τζόγο.

Η γυναίκα, πάντωςφέρεται να βρήκε έναν μαρτυρικό θάνατο, καθώς οι δράστες χτύπησαν με μπουκάλι στο κεφάλι μέχρι να την σκοτώσουν.

Η γυναίκα είχε πέσει στο σπίτι της αργά το απόγευμα της Παρασκευής (31.10.2025) στη Σαλαμίνα και εντοπίστηκε νεκρή από την κόρη της περίπου τρεις ώρες μετά, φέροντας πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι.

Όπως είχε μεταφέρει ρεπορτάζ του newsit.gr, οι έρευνες από την αρχή είχαν στραφεί σε άτομα στο κοντινό περιβάλλον της γυναίκας βάσει όσων είχαν προκύψει από την ανάλυση των στοιχείων τις μαρτυρίες και τις κάμερες.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών εκτιμούσαν ότι οι δράστες ήταν από το ευρύτερο περιβάλλον της ηλικιωμένης, η 75χρονη τους αναγνώρισε και τότε αυτή τη σκότωσαν με βάναυσο τρόπο χτυπώντας την αρχικά με ένα μπουκάλι στο κεφάλι και μετά στο στήθος παρά το γεγονός η ίδια προσπάθησε με τα χέρια να αμυνθεί.