Ανάβυσσος: Επίθεση με μαχαίρι έξω από σούπερ μάρκετ – Στο νοσοκομείο με τραύμα στην κοιλιά το θύμα

Επίθεση από μαχαίρι δέχθηκε άνδρας στην Ανάβυσσο με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο και η ΕΛΑΣ να εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Η επίθεση έγινε γύρω στις 12:30, όταν σύμφωνα με το θύμα, τον τραυμάτισε με μαχαίρι ένας άνδρας πακιστανικής καταγωγής, έξω από σούπερ μάρκετ στην Ανάβυσσο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άνδρα, αιγυπτιακής καταγωγής και τον μετέφερε στο νοσοκομείο με τραύμα στην κοιλιά.

Οι αστυνομικοί αναζητούν τον δράστη, παίρνοντας καταθέσεις και ελέγχοντας βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας για να βρουν το δρομολόγιο διαφυγής του.