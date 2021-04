Με μια εβδομάδα καθυστέρηση ανοίγει το λιανεμπόριο σε Θεσσαλονίκη και Αχαΐα, ενώ ανεβάζουν ρολά και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ.

Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 12 Απριλίου ζωντανεύει η αγορά και σε άλλες περιοχές, καθώς αποφασίστηκε η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου στην Αχαΐα με click in shop και click away, ενώ στη Θεσσαλονίκη μόνο με click away. Στην Κοζάνη δεν θα επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα λιανικού εμπορίου, λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου.

Παράλληλα ανοίγουν και πάλι από το πρωί της Δευτέρας (12.04.2021) τα πρακτορεία ΟΠΑΠ, με εξαίρεση τα ΟΠΑΠ play και τα τυχερά παιχνίδια με κερματοδέκτη.

Σχετικά με το λιανεμπόριο αίρεται το πλαφόν των 20 ατόμων και πλέον η αναλογία πληθυσμού/εμβαδού έχει ως εξής:

Για επιφάνειες έως 500 τμ ένα άτομο ανά 25 τμ, για επιφάνειες άνω των 500 τμ, κάθε 100 τμ πλέον των 500 τμ, επιτρέπεται ένας πελάτης επιπρόσθετα.

Συγκεκριμένα

Στην Θεσσαλονίκη τα καταστήματα λειτουργούν μόνο με click away και όχι με click inside.

Στην Αχαΐα τα καταστήματα λειτουργούν με click away και click inside

Σημειώνεται, ότι το click away πραγματοποιείται με τα εξής μέτρα:

Απαγόρευση μετακινήσεων (curfew) από τις 9:00 μ.μ. έως 5:00.π.μ.

Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7 π.μ. έως 8μ.μ.

Η εξ αποστάσεως υποχρεωτική προαγορά των αγαθών (είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της εφαρμογής e-Καταναλωτής) και παραλαβή από έναν (1) πελάτη και από ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο των καταστημάτων.

Απαγορεύεται η είσοδος πελατών στο κατάστημα.

Η επιχείρηση καταχωρεί την παραγγελία και αποστέλλει στον πελάτη, είτε τιμολόγιο είτε μήνυμα, που θα φέρει τα εξής στοιχεία: α) Επωνυμία – Διεύθυνση – ΑΦΜ – Χρονικό διάστημα παραλαβής.

Πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά και με POS.

Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ πελατών και έως 9 άτομα παρόντα (ουρά).

Αποστολή SMS στο 13032 με χρονική διάρκεια τριών (3) ωρών

Επίσης, το click inside πραγματοποιείται με τα εξής μέτρα:

Απαγόρευση μετακινήσεων (curfew) από τις 9:00 μ.μ. έως 5:00.π.μ.

Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7 π.μ. έως 8 μ.μ

Υποχρεωτικός ο εξ αποστάσεως καθορισμός ραντεβού, είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της εφαρμογής e-Καταναλωτής.

Ο πελάτης αιτείται ραντεβού από την επιχείρηση, η οποία εν συνεχεία καταχωρεί είτε ηλεκτρονικά είτε σε έγγραφο το αίτημα του και αποστέλλει τον πελάτη, μήνυμα (SMS ή email), που θα φέρει τα εξής στοιχεία: α) Επωνυμία –Διεύθυνση –ΑΦΜ- Χρονικό διάστημα παραλαβής.

Αποστολή SMS στο 13032 με χρονική διάρκεια τριών (3) ωρών

Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ πελατών στα ταμεία.

Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ πελατών και έως 9 άτομα παρόντα (ουρά) στους εξωτερικούς χώρους.

Υποχρεωτική η επισήμανση σε εμφανές σημείο του μέγιστου αριθμού πληθυσμού εντός των καταστημάτων.