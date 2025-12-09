Ελλάδα

Άνοιξε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου – Ομαλοποιούνται σταδιακά οι πτήσεις

Οι πτήσεις σταμάτησαν να εκτελούνται από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας, αλλά άρχισαν να ομαλοποιούνται από το πρωί - Πλέον αγρότες και κτηνοτρόφοι στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο ΒΟΑΚ
Αγρότες φεύγουν από το αεροδρόμιο Ηρακλείου
Αγρότες φεύγουν από το αεροδρόμιο Ηρακλείου

Τέλος στην κατάληψη του αεροδρομίου Ηρακλείου βάζουν οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί εντός του χώρου του αεροδρομίου, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα. 

Τον τερματισμό της κατάληψης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης (9.12.25) ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής και του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς.

Ο κ. Μανούρας σημείωσε πως «αποχωρούν ειρηνικά» σε δηλώσεις του μαζί με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλη Βλατάκη, που βρέθηκε στο αεροδρόμιο προκειμένου να συζητήσει με τους συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι μεταφέρθηκαν στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο ύψος του αεροδρομίου, όπου και αποφάσισαν να μεταβούν στις εγκαταστάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου.

Αγρότες φεύγουν από το αεροδρόμιο Ηρακλείου
Αγρότες φεύγουν από το αεροδρόμιο Ηρακλείου

Με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και σημαίες, αγρότες και κτηνοτρόφοι έφτασαν στις εγκαταστάσεις της Αποκεντρωμένης στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου συνεχίζοντας την κινητοποίησή τους και πραγματοποίησαν σύσκεψη με την Γενική Γραμματέα Μαρία Κοζυράκη.

Σύμφωνα με το creta24, αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι παρέμειναν εντός και εκτός του αεροδρομίου Ηρακλείου καθόλη τη διάρκεια της νύχτας. 

Αποχωρούν από το αεροδρόμιο Καζαντζάκης
Αποχωρούν από το αεροδρόμιο Καζαντζάκης

Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο σταμάτησαν να εκτελούνται από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας, όμως ομαλοποιήθηκαν από το πρωί της Τρίτης, οπότε και οι αγροτοκτηνοτρόφοι αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το αεροδρόμιο.

