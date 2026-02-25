Ελλάδα

Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων – Εκκενώθηκε ο χώρος

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες - Εκκενώθηκαν τα κτίρια
Ανανεώθηκε πριν 6 λεπτά
Ευελπίδων
Εκκένωση στην Ευελπίδων μετά από τηλεφώνημα για βόμβα

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων το πρωί της Τετάρτης 25.02.2026.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μετά το τηλεφώνημα για βόμβα, με τον χώρο να εκκενώνεται.

Όπως αναφέρει ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, «λόγω ελέγχου από κλιμάκιο Τ.Ε.Ε.Μ. στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. στην περιοχή της Κυψέλης, πραγματοποιείται από τις αστυνομικές δυνάμεις εκκένωση του χώρου των δικαστηρίων».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προειδοποίηση έγινε στις 9:30, με τον άγνωστο να δίνει χρονικό περιθώριο 40 λεπτών έως την υποτιθέμενη έκρηξη.

Ευελπίδων
Εκκένωση στην Ευελπίδων μετά από τηλεφώνημα για βόμβα

Λόγω των ερευνών για βόμβα στον χώρο, πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Ευελπίδων, από το ύψος της Μουστοξύδη έως και τη Λεωφ. Κ. Τσαλδάρη, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
116
61
47
44
42
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η Ύδρα επέστρεψε στη δεκαετία του ’80 για την ταινία του Μπραντ Πιτ – Ένα απέραντο στούντιο το λιμάνι
Το σκηνικό στο λιμάνι της Ύδρας θυμίζει πραγματικά την δεκαετία του '80 όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που παρουσιάζει το newsit.gr, με καταστήματα να έχουν στο τιμοκατάλογό τους δραχμές και όχι ευρώ
Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα 6
Newsit logo
Newsit logo