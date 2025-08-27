Απεργία ΑΔΕΔΥ: Παράνομη η στάση εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Κανονικά οι πτήσεις την Πέμπτη

Παράνομη κηρύχθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η τετράωρη στάση εργασίας που είχε εξαγγείλει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) για αύριο Πέμπτη (28.08.2025).

Μετά από αυτή την εξέλιξη δεν θα επηρεαστούν οι προγραμματισμένες πτήσεις, καθώς η τετράωρη στάση εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας δεν θα πραγματοποιηθεί.

«Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης των αρμόδιων αρχών, η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας δε θα ανασταλεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, οπότε το σύνολο των προγραμματισμένων πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου θα πραγματοποιηθεί κανονικά», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η Aegean.

Να σημειωθεί ότι η στάση εργασίας (09.30-13.30) είχε ανακοινωθεί ως συμμετοχή στην 24ωρη απεργία την Πέμπτη (28/8) που αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο με απόφαση της ΑΔΕΔΥ, καθώς εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την αλλαγή του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων.

Στην απεργία συμμετέχουν ομοσπονδίες μέλη της ΑΔΕΔΥ από το χώρο της υγείας (ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ), της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), της Παιδείας (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ) κλπ.