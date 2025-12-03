Απεργία ταξί: Ένταση και χημικά έξω από το υπουργείο Μεταφορών – Δείτε βίντεο

Για δεύτερο 24ωρο συνεχίζεται η απεργία των ιδιοκτητών ταξί με κινητοποιήσεις έξω από το υπουργείο Μεταφορών.

Οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί, κάνουν 48ωρη απεργία και μάλιστα τις τελευταίες ώρες, έχουν στήσει ακόμη και αντίσκηνα έξω από το υπουργείο Μεταφορών καθώς ζητούν συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Ένταση ανάμεσα στους αυτοκινητιστές των ταξί και τα ΜΑΤ σημειώθηκε στην πύλη του υπουργείου Μεταφορών λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης 03.12.2025.

Κατά την κινητοποίηση οι διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν στο υπουργείο Μεταφορών ζητώντας να συνομιλήσουν με τους αρμόδιους.

Η ένταση κλιμακώθηκε με τα ΜΑΤ να κάνουν περιορισμένη χρήση χημικών.

Οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν: