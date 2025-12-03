Ελλάδα

Απεργία ταξί: Ένταση και χημικά έξω από το υπουργείο Μεταφορών – Δείτε βίντεο

Κατά την κινητοποίηση οι διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν στο υπουργείο Μεταφορών
Απεργία ταξί
Απεργία ταξί / Orange press

Για δεύτερο 24ωρο συνεχίζεται η απεργία των ιδιοκτητών ταξί με κινητοποιήσεις έξω από το υπουργείο Μεταφορών.

Οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί, κάνουν 48ωρη απεργία και μάλιστα τις τελευταίες ώρες, έχουν στήσει ακόμη και αντίσκηνα έξω από το υπουργείο Μεταφορών καθώς ζητούν συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Ένταση ανάμεσα στους αυτοκινητιστές των ταξί και τα ΜΑΤ σημειώθηκε στην πύλη του υπουργείου Μεταφορών λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης 03.12.2025.

Κατά την κινητοποίηση οι διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν στο υπουργείο Μεταφορών ζητώντας να συνομιλήσουν με τους αρμόδιους.

Η ένταση κλιμακώθηκε με τα ΜΑΤ να κάνουν περιορισμένη χρήση χημικών.

Άνδρας
Άνδρας έξω από το υπουργείο Μεταφορών / Eurokinissi

Οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
  • Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
90
90
81
75
61
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Εφιάλτης» η λειψυδρία για την Αττική: «Στεγνώνουν» Μόρνος και Υλίκη παρά τις βροχές 
Σοκαριστικές είναι οι εικόνες κατέγραψαν drones από τον Μόρνο και την Υλίκη - Την ίδια ώρα η κατανάλωση του νερού στην Αττική αυξήθηκε το 2024 κατά 6% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά μεγαλώνοντας το πρόβλημα
«Εφιάλτης» η λειψυδρία για την Αττική: «Στεγνώνουν» Μόρνος και Υλίκη παρά τις βροχές 
«Θα σας σκοτώσουμε, θα βρεθείτε σε χαντάκι»: Τα απειλητικά μηνύματα που δέχτηκαν Ιωάννα Τούνη και Μιχάλης Δημητρακόπουλος
«Προσέξτε πώς μιλάτε εσείς και η εντολέας σας, η κυρία Ιωάννα Τούνη, γιατί το έχετε παρατραβήξει πολύ το θέμα με τα ροζ βίντεο», έγραφαν οι άγνωστοι στο μήνυμα
Η Ιωάννα Τούνη στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn
Μπλόκα αγροτών: Ένταση και χημικά στην Κόρινθο – Έσπασαν το μπλόκο της αστυνομίας στις Σέρρες, απέκλεισαν προσωρινά το τελωνείο Ευζώνων
Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι η αστυνομία δεν θα αντιμετωπίσει με βία τους αγρότες, ωστόσο θα κρατήσει σκληρή στάση σε περίπτωση που οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προχωρήσουν σε αποκλεισμό λιμανιών, τελωνείων κτλ.
Διαμαρτυρία αγροτών και κτηνοτρόφων της Κορινθίας στον Κόμβο Κιάτου
Ανανεώθηκε πριν 25 λεπτά
46
Newsit logo
Newsit logo