Τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022, ξεκίνησε η άσκηση πυρηνικής αποτροπής του NATO διάρκειας 2 εβδομάδων με την κωδική ονομασία «Steadfast Noon».

Σε αυτή, συμμετέχουν 14 χώρες – μέλη της Συμμαχίας και την ανάπτυξη περίπου 60 αεροσκαφών με έδρα την αεροπορική βάση Kleine-Brogel του Βελγίου σε μια χρονική συγκυρία, όπου οι απειλές της Ρωσίας περί χρήσης πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία εντείνονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ασκήσεις «Steadfast Noon» πραγματοποιούνται μία φορά κάθε χρόνο, αλλά η φετινή άσκηση έχει ξεχωριστή και ιδιαίτερη σημασία καθώς για πρώτη φορά θα λάβει χώρα κατά την διάρκεια του μεγαλύτερου συμβατικού πολέμου στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή αμερικανικών στρατηγικών πυρηνικών βομβαρδιστικών αεροσκαφών τύπου B-52.

Εκτός από τα «Stratofortress», στην άσκηση συμμετέχουν μαχητικά αεροσκάφη τέταρτης γενιάς τύπου F-16 και F-15, stealth μαχητικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων πέμπτης γενιάς τύπου F-35 και F-22, καθώς επίσης σημαντικός αριθμός αεροσκαφών ΑΣΕΠΕ (έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου) και εναέριου ανεφοδιασμού, τα οποία θα πραγματοποιούν πτήσεις πάνω από το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Βόρεια Θάλασσα, ενώ πιθανή είναι η ανάπτυξη αεροσκαφών πάνω από την Γερμανία και την Ολλανδία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρόλο που οι περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την άσκηση «Steadfast Noon» είναι απόρρητες, για ευνόητους λόγους, εντούτοις είναι γνωστό ότι ένας από τους κύριους σκοπούς της είναι η εκπαίδευση των πληρωμάτων στην υλοποίηση του λεγόμενου «διαμοιρασμού πυρηνικών όπλων» (nuclear sharing) ενός εκ των βασικών πυλώνων της πυρηνικής αποτροπής του NATO, που επιτρέπει σε συγκεκριμένες χώρες – μέλη της Συμμαχίας, που δεν έχουν δικό τους πυρηνικό οπλοστάσιο, να αναπτύξουν ειδικά διαμορφωμένα μαχητικά αεροσκάφη για να πραγματοποιήσουν πυρηνικό πλήγμα με αμερικανικές πυρηνικές βόμβες, αν αυτό ποτέ χρειαστεί. Αφορά λοιπόν, αρκετά απαιτητικές και υψηλού ρίσκου ενέργειες και διαδικασίες, με συγκεκριμένα πρωτόκολλα και κανόνες εμπλοκής, που προϋποθέτουν την έγκριση των ΗΠΑ και κατ’ επέκταση η «Steadfast Noon» θεωρείται ως η καλύτερη ευκαιρία για να εξασκηθούν στην εκτέλεσή τους.

Πρόκειται για μια αρκετά «αμφιλεγόμενη» συμφωνία καθώς οι ΗΠΑ είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (NPT) και ως εκ τούτου δεσμεύονται να μην παραδώσουν πυρηνικά όπλα σε τρίτες χώρες και αντίστροφα μη πυρηνικές χώρες δεν μπορούν να προμηθευτούν τέτοιου είδους όπλα από πυρηνικές δυνάμεις.

Σε καιρό ειρήνης, τα πυρηνικά όπλα βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, αλλά βάσει της συμφωνίας αυτό αλλάζει σε καιρό πολέμου, με αποτέλεσμα τα επιλεγμένα κράτη να έχουν την δυνατότητα χρήσης τους αν αυτό απαιτηθεί. Βέβαια, ο διαμοιρασμός πυρηνικών όπλων εντός NATO είναι κάτι που ισχύει πριν την υπογραφή της NPT, επομένως δεν αποτελεί παραβίαση της συνθήκης, ωστόσο δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν ασκήσει σκληρή κριτική για την εφαρμογή της.

Με αφορμή την συγκεκριμένη νατοϊκή άσκηση και τον «διαμοιρασμό πυρηνικών όπλων», ένας από τους μεγαλύτερους αναλυτές και ειδικούς στην πυρηνική επιστήμη, ο Χανς Κρίστενσεν, ο οποίος μάλιστα είναι και Διευθυντής του Nuclear Information Project της Ομοσπονδίας Αμερικανών Επιστημόνων (FAS) που ασχολείται με την επιστημονική ανάλυση για την ασφάλεια του κόσμου, έναντι κυρίως των κινδύνων από την ανάπτυξη και τη χρήση των πυρηνικών όπλων, προχώρησε σε μια ενδιαφέρουσα δημοσίευση, κάνοντας μια «αποκάλυψη» για την Ελλάδα, όπως ο ίδιος την χαρακτήρισε.

The mystery about who the 7th country in #NATO nuclear sharing mission is has now been resolved: it is Greece.



Greece does not host nukes (they were withdrawn from Araxos in 2001) and does not have active committed unit. But has reserve unit & contingency role.#SteadfastNoon https://t.co/WxeKRhCVaW