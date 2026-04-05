Αποκλειστικές εικόνες από τις φρεγάτες «Νέαρχος» και «Φορμίων», ετοιμάζονται για τις πρώτες αποστολές

Αντίστροφα μετρά πλέον το Πολεμικό Ναυτικό για να ενταχθούν στον ελληνικό στόλο οι υπερσύγχρονες φρεγάτες που απομένουν μετά την «ΚΙΜΩΝ». Οι τελευταίες πληροφορίες του Onalert.gr από τη Γαλλία και τα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν επιβεβαιώνουν ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται εντός χρονοδιαγράμματος.

Από τις υπόλοιπες δύο FDI φρεγάτες που θα ενσωματώσει σύντομα το Πολεμικό Ναυτικό, ο «ΝΕΑΡΧΟΣ» βρίσκεται ήδη σε εντατικές δοκιμές εν πλω.

Και ο «ΦΟΡΜΙΩΝ» έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί σε επίπεδο εγκατάστασης συστημάτων.

Το OnAlert.gr φέρνει στο φως αποκλειστικές εικόνες από τα sea trials της «ΝΕΑΡΧΟΣ», αλλά και από την «ΦΟΡΜΙΩΝ», επιβεβαιώνοντας ότι το ελληνικό πρόγραμμα των FDI περνά πλέον από τη φάση της ναυπήγησης στη φάση της επιχειρησιακής ωρίμανσης.

«ΝΕΑΡΧΟΣ»: Δοκιμές σε πλήρη εξέλιξη – το κρίσιμο στάδιο πριν την παράδοση

Η φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ», δεύτερη κατά σειρά για το Πολεμικό Ναυτικό, βρίσκεται ήδη στη θάλασσα.

Οι δοκιμές εξελίσσονται σε δύο διακριτές φάσεις, οι οποίες αποτελούν και το πιο κρίσιμο στάδιο πριν την παράδοση.

Η πρώτη έξοδος πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 και είχε ως κύριο αντικείμενο:

* τον έλεγχο του συστήματος πρόωσης

* τη συμπεριφορά του πλοίου σε πραγματικές συνθήκες

* την αξιολόγηση βασικών αισθητήρων

* τα συστήματα ασφάλειας.

Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη «επαφή» του πλοίου με το επιχειρησιακό περιβάλλον, όπου ελέγχεται η συνολική ναυπηγική και μηχανολογική του συμπεριφορά.

Η δεύτερη φάση, που ξεκίνησε στις 30 Μαρτίου 2026, ανεβάζει κατακόρυφα τον βαθμό δυσκολίας. Με διάρκεια περίπου τριών εβδομάδων, επικεντρώνεται σε:

* δοκιμές οπλικών συστημάτων

* πλήρη αξιολόγηση των αισθητήρων

* δοκιμές του συστήματος μάχης

* διαλειτουργικότητα όλων των υποσυστημάτων.

Είναι το στάδιο όπου η FDI μετατρέπεται ουσιαστικά από «ναυπηγική πλατφόρμα» σε έτοιμη Μονάδα μάχης.

Οι εικόνες από τα sea trials δείχνουν ένα πλοίο που ήδη κινείται με υψηλές ταχύτητες, εκτελεί ελιγμούς και δοκιμάζει κρίσιμα συστήματα, με τους Γάλλους να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοπιστία του ραντάρ και του συστήματος μάχης.

Η «ωρίμανση» της ΚΙΜΩΝ μειώνει το ρίσκο

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία της «ΝΕΑΡΧΟΣ» παίζει το γεγονός ότι έχει προηγηθεί η «ΚΙΜΩΝ». Το πρώτο πλοίο της κλάσης λειτούργησε ως «πρωτότυπο επιχειρησιακής ωρίμανσης», επιτρέποντας:

* την επίλυση τεχνικών ζητημάτων

* τη βελτιστοποίηση λογισμικού

* την προσαρμογή των συστημάτων στις ελληνικές απαιτήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι η FDI «ΝΕΑΡΧΟΣ» εισέρχεται στις δοκιμές με σαφώς μικρότερο τεχνικό ρίσκο, γεγονός που επιταχύνει τη διαδικασία και αυξάνει την αξιοπιστία του τελικού αποτελέσματος.

Στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού επισημαίνουν ότι η εμπειρία από την «ΚΙΜΩΝ» επιτρέπει πλέον ταχύτερη ενσωμάτωση των πληρωμάτων και πιο γρήγορη μετάβαση σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

«ΦΟΡΜΙΩΝ»: Έτοιμη σε επίπεδο συστημάτων

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα από την τρίτη φρεγάτα «ΦΟΡΜΙΩΝ», η οποία βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά προχωρημένο στάδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ολοκληρωθεί:

* η εγκατάσταση όλων των κύριων συστημάτων

* η ενσωμάτωση αισθητήρων και ραντάρ

* η τοποθέτηση οπλικών συστημάτων

* η ολοκλήρωση του συστήματος μάχης.

Η «ΦΟΡΜΙΩΝ» βρίσκεται πλέον στο στάδιο όπου το βάρος μεταφέρεται:

* στις δοκιμές εντός ναυπηγείου

* στην ενεργοποίηση συστημάτων

* στην προετοιμασία για sea trials.

Το γεγονός ότι η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις αποτελεί ένδειξη ότι το πρόγραμμα έχει αποκτήσει ρυθμό παραγωγής, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για το συνολικό χρονοδιάγραμμα.

Η τέταρτη φρεγάτα και η ενίσχυση του στόλου

Παράλληλα, η απόφαση της Γαλλίας να προχωρήσει σε παραγγελία επιπλέον φρεγάτας FDI επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα και ενισχύει την παραγωγική γραμμή της Naval Group.

Για την Ελλάδα, η τέταρτη φρεγάτα «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» η οποία ήδη έχει αρχίσει να κατασκευάζεται αναμένεται να ολοκληρώσει τη νέα «ραχοκοκαλιά» του στόλου, δημιουργώντας μια δύναμη:

* υψηλής αντιαεροπορικής άμυνας

* ανθυποβρυχιακών επιχειρήσεων

* δικτυοκεντρικής μάχης.

Με την είσοδο και των τεσσάρων πλοίων, το Πολεμικό Ναυτικό αποκτά για πρώτη φορά πλήρως ψηφιοποιημένες μονάδες με δυνατότητα επιχειρήσεων σε περιβάλλον υψηλής απειλής.

Τι φέρνουν οι FDI στο πεδίο μάχης

Οι φρεγάτες FDI δεν αποτελούν απλώς αντικατάσταση παλαιών μονάδων. Συνιστούν ποιοτικό άλμα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν:

* ραντάρ AESA νέας γενιάς

* προηγμένο σύστημα μάχης

* δυνατότητα ταυτόχρονης αντιμετώπισης πολλαπλών απειλών

* ισχυρή αντιαεροπορική ομπρέλα περιοχής

* πλήρη διασύνδεση με αεροπορικά και ναυτικά μέσα.

Η δυνατότητα ενσωμάτωσης σε ένα ευρύτερο δίκτυο αισθητήρων και όπλων, σε συνδυασμό με τα Rafale, τα F-16 Viper και μελλοντικά τα F-35, δημιουργεί ένα ενιαίο πλέγμα άμυνας και ισχύος.

Δικτυοκεντρικός πόλεμος: το μεγάλο στοίχημα

Το πραγματικό πλεονέκτημα των FDI δεν είναι μόνο τα όπλα, αλλά η φιλοσοφία λειτουργίας τους.

Οι νέες φρεγάτες σχεδιάστηκαν για:

* ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

* διασύνδεση με ραντάρ εδάφους και αεροσκάφη

* συμμετοχή σε κοινές επιχειρήσεις πολλαπλών κλάδων.

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε FDI λειτουργεί όχι ως μεμονωμένη μονάδα, αλλά ως κόμβος ενός ευρύτερου δικτύου μάχης.

Αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο επιχειρήσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το επιχειρησιακό αποτύπωμα στην Ανατολική Μεσόγειο

Η ήδη επιχειρησιακή παρουσία της FDI «ΚΙΜΩΝ» στην Κύπρο δείχνει στην πράξη τι σημαίνει η νέα γενιά πλοίων.

Η ανάπτυξη σε ένα απαιτητικό περιβάλλον:

* αυξάνει την αποτρεπτική ισχύ

* ενισχύει τη συνεργασία με συμμάχους

* επιτρέπει συνεχή επιτήρηση κρίσιμων περιοχών.

Με την προσθήκη της «ΝΕΑΡΧΟΣ» και στη συνέχεια της «ΦΟΡΜΙΩΝ», το Πολεμικό Ναυτικό θα μπορεί να διατηρεί μόνιμη παρουσία υψηλού επιπέδου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Χρονοδιάγραμμα και επόμενα βήματα

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα:

* η «ΝΕΑΡΧΟΣ» αναμένεται να ολοκληρώσει τις δοκιμές και να παραδοθεί το καλοκαίρι του 2026

* η «ΦΟΡΜΙΩΝ» θα ακολουθήσει με sea trials μέσα στους επόμενους μήνες και αναμένεται να παραδοθεί στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027

* η πλήρης επιχειρησιακή ένταξη των πλοίων θα γίνει σταδιακά.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι δεν παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις, παρά την πολυπλοκότητα του προγράμματος.

Ένα πρόγραμμα-ορόσημο για το Πολεμικό Ναυτικό

Οι φρεγάτες FDI αποτελούν ίσως το σημαντικότερο πρόγραμμα του Πολεμικού Ναυτικού τις τελευταίες δεκαετίες.

Δεν πρόκειται μόνο για νέα πλοία, αλλά για:

* αλλαγή φιλοσοφίας

* μετάβαση σε ψηφιακό περιβάλλον μάχης

* ενίσχυση της αποτροπής.

Η εικόνα από τα sea trials της «ΝΕΑΡΧΟΣ» και η πρόοδος της «ΦΟΡΜΙΩΝ» επιβεβαιώνουν ότι το πρόγραμμα έχει περάσει σε μη αναστρέψιμη τροχιά.

Το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό, καθώς τα πλοία θα περάσουν από τις δοκιμές στην επιχειρησιακή δράση. Και τότε, το Πολεμικό Ναυτικό θα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και ισχυρά μέσα επιφανείας στην Ευρώπη.

πηγή: OnAlert.gr / Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς