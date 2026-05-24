Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Ο 30χρονος σκότωσε τον πατέρα του με κατσαβίδι

Σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η υπόθεση της δολοφονίας ενός 67χρονου άνδρα, με τον 30χρονο γιο του να ομολογεί το έγκλημα. Ο 30χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής, λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη της δολοφονίας μέσα στο σπίτι όπου ζούσαν μαζί, στο Τριάδι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν έπειτα από έναν έντονο καυγά ανάμεσα σε πατέρα και γιο.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν η κόρη του 67χρονου, που αναζητούσε από το Σάββατο 23.05.2026 τον πατέρα της, πήγε στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη για να δει τι συμβαίνει. Μπαίνοντας στο ημιυπόγειο της μεζονέτας, βρέθηκε μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα, καθώς εντόπισε τον πατέρα της νεκρό μέσα σε λίμνη αίματος, αναφέρει το thestival.

Στη συνέχεια ανέβηκε στο δωμάτιο του αδερφού της και τον βρήκε να κοιμάται. Όταν του είπε ότι ο πατέρας τους είναι νεκρός, εκείνος φέρεται να της παραδέχθηκε ότι ήταν ο δράστης της δολοφονίας, λέγοντας πως όλα συνέβησαν μετά από καυγά που είχαν μεταξύ τους.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ερευνάται αν το έγκλημα έγινε με ένα κατσαβίδι, το οποίο βρέθηκε στο σημείο. Τα περισσότερα τραύματα εντοπίστηκαν στο πρόσωπο του 67χρονου, ενώ η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί μέσα στο σπίτι περιγράφεται ως ιδιαίτερα σκληρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σορός του 67χρονου έφερε πολλά χτυπήματα στο πρόσωπο, ενώ από τη νεκροψία νεκροτομή θα προκύψουν ασφαλέστερα συμπεράσματα για το πως έγινε το έγκλημα.

Πατέρας και γιος έμεναν στην ίδια μονοκατοικία στο Τριάδι, όμως σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 30χρονος διέμενε στον επάνω χώρο του σπιτιού, ενώ ο 67χρονος χρησιμοποιούσε το υπόγειο.

Η ΕΛΑΣ έκανε ανακοίνωση για τη σύλληψη του 30χρονου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ενδοοικογενειακή βία αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 67χρονος βρέθηκε νεκρός το μεσημέρι της Κυριακής μέσα στο σπίτι όπου έμενε μαζί με τον γιο του, φέροντας σοβαρά τραύματα. Από την έρευνα προέκυψε ότι τα τραύματα φέρεται να προκάλεσε ο 30χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του πατέρα του.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι, τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ στο σπίτι εντοπίστηκαν και δύο κουτιά με ναρκωτικά χάπια χωρίς ιατρική συνταγή.

Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής και κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας για τη συλλογή στοιχείων και την εξέταση του χώρου.

Ο 30χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Αύριο Δευτέρα 25.05.2026, αναμένεται να γίνει νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του άτυχου άνδρα, ώστε να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια και ο τρόπος θανάτου, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες του εγκλήματος.