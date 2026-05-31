Αργία Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ, τράπεζες και Δημόσιο

Κανονικά αναμένεται να λειτουργήσουν την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (1.6.26) τα σούπερ μάρκετ, οι λαϊκές αγορές αλλά και πολλές ιδιωτικές εταιρείες, ενώ διαφορετικό θα είναι το σκηνικό για το δημόσιο.

Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος δεν αποτελεί γενική υποχρεωτική αργία για όλους τους εργαζόμενους. Στον δημόσιο τομέα και στις τράπεζες η ημέρα θεωρείται αργία, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες και τα τραπεζικά καταστήματα να παραμείνουν κλειστά. Αντίστοιχα, δεν θα λειτουργήσουν σχολεία και φροντιστήρια.

Στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο, το καθεστώς διαφέρει, καθώς η αργία ισχύει μόνο σε περιπτώσεις που προβλέπεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς ή έχει καθιερωθεί ως επιχειρησιακή πρακτική.

Πώς θα λειτουργήσει η αγορά

Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες του ιδιωτικού τομέα, γεγονός που σημαίνει ότι τα περισσότερα καταστήματα λιανικής και τα σούπερ μάρκετ αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά. Κανονικά θα λειτουργήσουν και οι λαϊκές αγορές.

Παρόλα αυτά, σε ορισμένες περιοχές της χώρας εφαρμόζονται τοπικές ρυθμίσεις ή διατηρούνται παραδοσιακά έθιμα που επηρεάζουν τη λειτουργία της αγοράς.

Σε ποιες περιοχές τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά

Στη Θεσσαλία, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους των τεσσάρων νομών, έχει εισηγηθεί τη διατήρηση της αργίας, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.

Τοπικές αργίες ισχύουν επίσης σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία το μέτρο αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες εμπορικών καταστημάτων.

Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλό είναι να ενημερώνονται από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους για το ωράριο λειτουργίας που θα ισχύσει στην περιοχή τους.

Κλειστές τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες

Σε αντίθεση με την αγορά, οι δημόσιες υπηρεσίες και τα τραπεζικά καταστήματα δεν θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου.

Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος αποτελεί καθιερωμένη αργία για το Δημόσιο και τον τραπεζικό κλάδο, με αποτέλεσμα να ανασταλούν οι συναλλαγές στα φυσικά καταστήματα των τραπεζών και να παραμείνουν κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες.

Κλειστά θα είναι επίσης τα σχολεία και τα φροντιστήρια.

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται αργία

Αν και η αργία δεν εφαρμόζεται οριζόντια στον ιδιωτικό τομέα, αρκετοί επαγγελματικοί κλάδοι την αναγνωρίζουν μέσω συλλογικών συμβάσεων ή ειδικών ρυθμίσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εργαζόμενοι σε βιβλιοπωλεία, φροντιστήρια μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης, κέντρα ξένων γλωσσών, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, επιχειρήσεις Τύπου και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, ναυτιλιακά πρακτορεία, επιχειρήσεις πετρελαιοειδών, ξυλεμπορικές επιχειρήσεις, καπνοβιομηχανίες, καθώς και εργαζόμενοι σε τεχνικά έργα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και λατομεία.

Πότε μια ιδιωτική επιχείρηση μπορεί να παραμείνει κλειστή

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ), μια επιχείρηση μπορεί να τηρήσει την αργία του Αγίου Πνεύματος όταν αυτό προβλέπεται από απόφαση Περιφερειάρχη, συλλογική σύμβαση εργασίας, εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ή πάγια επιχειρησιακή συνήθεια.

Στις περιπτώσεις όπου η ημέρα θεωρείται αργία αλλά η επιχείρηση λειτουργήσει κατ’ εξαίρεση, οι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαύξηση 75% στις αποδοχές τους.

Για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, η προσαύξηση υπολογίζεται επί του ημερομισθίου, ενώ για τους μισθωτούς επί του 1/25 του μηνιαίου μισθού.

Παράλληλα, όπου η ημέρα αναγνωρίζεται ως αργία, όσοι δεν εργαστούν θα λάβουν κανονικά τις αποδοχές τους χωρίς καμία περικοπή.

Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος είναι κινητή και γιορτάζεται κάθε χρόνο τη Δευτέρα μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής, επτά εβδομάδες έπειτα από το Πάσχα. Σύμφωνα με την παράδοση, είναι αφιερωμένη στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς συνδέεται άμεσα με το δόγμα της Αγίας Τριάδας.