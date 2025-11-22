Ελλάδα

Δείτε αναλυτικά τις αργίες του 2026 και τι ημέρες πέφτουν
Αργίες: Τι μέρα πέφτουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, πότε είναι οι αργίες και τα τριήμερα το 2026

Αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα και οι εργαζόμενοι ήδη ψάχνουν στα ημερολόγια τι ημέρες πέφτουν τόσο τα Χριστούγεννα όσο και η Πρωτοχρονιά, μήπως και μπορέσουν να κάνουν μία μικρή απόδραση. Μέχρι τέλος του χρόνου μας περιμένουν 2 αργίες ενώ το 2026 έρχεται γεμάτο τριήμερα και τετραήμερα εκτός εργασίας, κατάλληλες για χαλάρωση και ξεκούραση.

Η ημέρα των Χριστουγέννων φέτος μας κάνει την «τιμή» καθώς 25η Δεκεμβρίου 2025 πέφτει Πέμπτη. 26 Δεκεμβρίου που θεωρείται επίσης αργία πέφτει Παρασκευή οπότε το τετραήμερο είναι ήδη εξασφαλισμένο. 1η Ιανουαρίου 2026 πέφτει Πέμπτη, δίνοντας στους εργαζόμενους μόνο μία ημέρα ξεκούρασης. Το 2026 είναι γεμάτο τριήμερα.

Όλες οι αργίες και τα τριήμερα του 2026

  • Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026
  • Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026
  • Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 (τριήμερο)
  • Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
  • Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου 2026 (τριήμερο)
  • Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου 2026 (τριήμερο)
  • Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 (τριήμερο)
  • Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (τριήμερο)
  • Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου 202
  • Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 28η Οκτωβρίου 2026
  • Χριστούγεννα: Παρασκευή 25η Δεκεμβρίου 2025 (τριήμερο)
  • Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26η Δεκεμβρίου 2025 (τριήμερο)
