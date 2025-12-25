Ελλάδα

Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή

Πήγε στο τμήμα για να καταγγείλει αρπαγή ανηλίκου αλλά είχε προηγηθεί η μήνυση της συζύγου του και ο μουσικός τέθηκε υπό κράτηση
Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου που έχασε δάχτυλά του στο περιστατικό με την κροτίδα το περασμένο Πάσχα, κρατείται μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή, όπως έγινε γνωστό το βράδυ των Χριστουγέννων. 

Σύμφωνα με το MEGA, ο Άρης Μουγκοπέτρος πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει αρπαγή ανηλίκου. Ωστόσο, είχε προηγηθεί η μήνυση της συζύγου του και μόλις παρουσιάστηκε στο τμήμα, τέθηκε υπό κράτηση. 

Ο γνωστός μουσικός, σύμφωνα με πληροφορίες είναι σε διάσταση με την σύζυγό του και δημιουργήθηκε ένταση όταν εκείνος πήγε να δει τα παιδιά του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εν διαστάσει σύζυγός του δεν τον άφησε και τα πνεύματα οξύνθηκαν.

«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη οικογενειακή μας κατάσταση. Επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μου», είπε ο ίδιος στο MEGA.

Αύριο, Παρασκευή (26/12/25), αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα…

