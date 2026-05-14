Καιρός σήμερα: Βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια ηπειρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο

Χαλάει ο καιρός σήμερα Πέμπτη 14 Μαΐου με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την ΕΜΥ: Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ενώ βαθμιαία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, όμως το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός αλλά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 εξασθενούντες και στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοανατολικούς 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν το πρωί στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές ενώ τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα περιοριστούν στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Στερεά καθώς και στη Θεσσαλία, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 με 26 και τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 και στην Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, το απόγευμα στα νότια δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 με 23 και τοπικά στα νότια έως 24 βαθμούς Κελσίου.