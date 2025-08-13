Αρτέμιδα: Βίντεο με το αυτοκίνητο του αστυνομικού να παρασύρει τον 74χρονο

Με ιλιγγιώδη ταχύτητα το αυτοκίνητο του αστυνομικού χτύπησε και σκότωσε έναν 74χρονο πεζό στην Αρτέμιδα την Τετάρτη (13.08.2025). Βίντεο που μετέδωσε ο MEGA δείχνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης μπροστά από το περίπτερο όπου σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε σε περιοχή της Αρτέμιδος, όταν ο αστυνομικός, οδηγώντας το αυτοκίνητό του, παρέσυρε θανάσιμα τον πεζό. Στη συνέχεια, το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Το βίντεο δείχνει πόσο βίαιη ήταν η σύγκρουση. Φαίνεται ο πεζός, μπροστά από το περίπτερο, να επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο και ξαφνικά το αυτοκίνητο να καταφθάνει με τέτοια ταχύτητα ώστε ο πεζός να εκσφενδονίζεται αρκετά μέτρα μακριά από το περίπτερο.

Ο αστυνομικός συνελήφθη και του έγιναν αιματολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

Διατάχθηκε επίσης διοικητική διερεύνηση του περιστατικού και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ώστε ο αστυνομικός να τεθεί σε διαθεσιμότητα.