Άγιος Δημήτριος: «Ο 20χρονος μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι να στάζει αίμα» – Όλα όσα έγιναν το βράδυ της δολοφονίας

Οι λεπτομέρειες από τη δολοφονία του 27χρόνου γιου του ταξιάρχου της ΕΛΑΣ στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, από τον 20χρονο ναύτη, όπως έχουν αποτυπωθεί στη δικογραφία που αποκαλύπτει το newsit.gr, παγώνουν το αίμα…

Μέσα από τις καταθέσεις του δολοφόνου Κ.Γ και των τριών συγκατηγορούμενων, του φίλου του με το προσωνύμιο «Φοξ», της 20χρονης «πέτρας του σκανδάλου» Μ., και της συνομήλικης φίλης της Β., ξεδιπλώνεται όλο το σκηνικό του τρόμου στον Άγιο Δημήτριο, αλλά και πολλές αποκαλύψεις για τις στιγμές πριν και μετά την δολοφονία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα σε αυτές και η παραδοχή του δράστη για τη δολοφονία. Ο ναύτης αποκάλυψε πως μετά τη σφαγή, πήγε στο σπίτι του άλλαξε ρούχα και φρόντισε να καταχωνιάσει το μαχαίρι του εγκλήματος μέσα σε έναν θερμοσίφωνα στην ταράτσα αφού πρώτα το έπλυνε. Στη συνέχεια, πήγε να πάρει τις κοπέλες για να αράξουν την εφιαλτική εκείνη νύχτα, σε Αirbnb.

Η 20χρόνη «πέτρα του σκανδάλου», πρώην σύντροφος του Θεόφιλου, περιγράφει ότι ο 27χρονος ως πιεστικό, χειριστικό και ότι την ζήλευε. Από την άλλη, η κατάθεση της φίλης της (που ήταν μαζί εκείνο το βράδυ) στο Ανθρωποκτονιών, είναι σοκαριστική.

Κατέθεσε πως άκουσε τον δράστη να παραδέχεται τη δολοφονία και στην συνέχεια τον είδε να επιδεικνύει φωτογραφία που είχε τραβήξει -ως τρόπαιο της φρίκης- στο κινητό του, με το μαχαίρι ης δολοφονίας να στάζει αίμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δε, φίλος του 20χρονου βασικού κατηγορούμενου, ο «Φοξ», περιγράφει και το μαχαίρι με το οποίο ο δράστης «κάρφωσε» τον 27χρονο, ως ένα μεγάλο, όπως λέει, σαν τα κρητικά, με άσπρη λαβή…

«Σκούπισα το μαχαίρι, το έπλυνα με νερό και το έκρυψα στον θερμοσίφωνα»

Ο 20χρονος δολοφόνος Κ.Γ, στην κατάθεση που έδωσε στο Ανθρωποκτονιών, είναι αποκαλυπτικός.

Όπως λέει, δεν ήθελε να σκοτώσει τον 27χρονο γιο του αστυνομικού, αποφεύγει να δώσει λεπτομέρειες για το συμβάν στο πάρκο Ασυρμάτου, ενώ περιγράφει βήμα – βήμα τι έκανε με το μαχαίρι της δολοφονίας και που το έκρυψε, ελπίζοντας σε μια ευνοϊκή ποινική μεταχείριση γιατί όπως λέει «συνεργάστηκε».

Μάλιστα, επιχειρεί και επίκληση στο συναίσθημα λέγοντας ότι όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί, ήθελε να αυτοκτονήσει. Όλη η κατάθεση του, έχει ως εξής:

«Είμαι συντετριμμένος και νιώθω θλίψη για ό,τι συνέβη. Θέλω να ζητήσω συγνώμη και να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του Θεόφιλου. Δεν είχα σκοπό να τον τραυματίσω θανάσιμα. Όταν κατάλαβα τι είχε συμβεί, έπαθα νευρικό κλονισμό και προσπάθησα να αυτοκτονήσω. Επίσης, επειδή θέλω να συνεργαστώ με τις αρχές, θα σας πω που άφησα το μαχαίρι που χρησιμοποίησα.

Συγκεκριμένα αφού έγινε το κακό, ανέβηκα με το ασανσέρ στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας που μένω. Από κει συνέχισα, ανεβαίνοντας την σκάλα κι έφτασα στο επίπεδο που υπάρχει. Αφού ανέβηκα σε αυτό, πέρασα στο σημείο, όπου παλιά υπήρχε πόρτα και βγήκα έξω που είναι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες. Πήγα σε εκείνον που είναι τέρμα δεξιά έσκυψα και έβαλα το μαχαίρι πίσω από κάτι καλύμματα που υπάρχουν εκεί.

Τέλος θέλω να σας πω ότι πριν κρύψω το μαχαίρι, το είχα σκουπίσει και μετά του έριξα λίγο νερό. Θέλω να ζητήσω για άλλη μια φορά συγνώμη. Η αντίδραση μου ήταν στιγμιαία, θόλωσα από κάποια πράγματα που άκουσα και μετανιώνω πικρά για την αντίδραση μου. Το παιδί που επειδή είμαστε μαζί, δεν έχει καμία ανάμειξη σε όλο αυτό και δεν ήξερε καν ότι θα συναντήσω το Θεόφιλο ούτε και πως πάνω μου είχα το μαχαίρι».

Η «πέτρα του σκανδάλου»: «Ο Κ. μου είπε «τον γ@@@@α»»

Η κοπέλα που αποτέλεσε την πέτρα του σκανδάλου για τη δολοφονία με το μαχαίρι του Θεόφιλου, στην κατάθεση της μιλάει για τη σχέση της με το θύμα και σκιαγραφεί τον χαρακτήρα του. Στη συνέχεια περιγράφει το χρονικό του τρόμου μετά τη δολοφονία και όλα όσα της έλεγε ο ναύτης.

«Με το Θεόφιλο είχαμε σχέση για περίπου τρία χρόνια. Το πρώτο καιρό της σχέσης μου με το Θεόφιλο ήμουν τρελά ερωτευμένη μαζί του. Τον αγαπούσα πάρα πολύ. Μετά από λίγο καιρό όμως και επειδή δούλευε στο εμπορικό ναυτικό καπετάνιος, έφυγε ταξίδι. Περίπου ένα μήνα μετά αυτό το ταξίδι, μαλώσαμε για ασήμαντο λόγο, που τώρα δεν μπορώ καν να θυμηθώ με αποτέλεσμα να χωρίσουμε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα εγώ να πάθω κατάθλιψη και να τον περιμένω μέχρι να γυρίσει.

Στο μεσοδιάστημα έβγαινα έξω με τις παρέες που είχα και εκεί γνώρισα ένα παιδί που τον λέγανε Κ. (σ.σ: ο δολοφόνος). Εγώ τον έβλεπα ως φίλο ενώ αυτός με γούσταρε κάτι το οποίο κατάλαβα εκ των υστέρων. Όταν λοιπόν γύρισε ο Θεόφιλος από το ταξίδι, είμασταν και πάλι μαζί. Με ρώτησε αν είχα κάνει κάτι με κάποιον όσο έλειπε και εγώ του είχα πει όχι, παρά μόνο ότι γνώρισα τον Κ. και κάνουμε απλά παρέα. Αυτό δεν άρεσε στο Θεόφιλο και κατάλαβα ότι ζήλευε. Όσο περνούσε ο καιρός συνέχισα να είναι με το Θεόφιλο, αλλά αυτός άλλαζε χαρακτήρα προς το κακό.

Αυτό, κορυφώθηκε όταν επέστρεψε και από το δεύτερο ταξίδι που έκανε. Γύρισε άλλος άνθρωπος. Είχε γίνει χειριστικός και επιθετικός. Μου μιλούσε και μου συμπεριφερόταν πολύ άσχημα. Με έβριζε για ότι και να έκανα χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Είχε γίνει παράλογος. Είχε κλειστεί στον εαυτό του και δε μιλούσε ούτε στους γονείς του. Ήταν όλη μέρα μαζί μου αλλά με πολύ κακή η συμπεριφορά του προς εμένα. Αυτό και πιθανόν κι άλλα προβλήματα που ίσως δημιουργούσε στους γονείς του, είχε ως αποτέλεσμα να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική για ένα διάστημα περίπου ενός μήνα.

Αυτό έγινε μέσα Ιουλίου με τέλη Αυγούστου του 2025. Όσο ήταν στην κλινική, μιλούσαμε όλη μέρα στο τηλέφωνο. Όταν βγήκε από αυτή είχε βελτιωθεί πάρα πολύ και συνεχίσαμε να είμαστε μαζί. Χωρίσαμε περίπου πριν από ένα μήνα, το Μάρτιο δηλαδή, γιατί βρήκα στο κινητό του μηνύματα που είχε στείλει σε μια κοπέλα κάτι το οποίο το είχε κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν. Να σας πω ότι περίπου δύο βδομάδες πριν χωρίσω με τον Θεόφιλο είχα ξεκινήσει να μιλάω με τον Κ. Μετά το χωρισμό μου συνεχίσαμε να μιλάμε με τον Κ., μέχρι που αρχίσαμε να βγαίνουμε. Δηλαδή βγαίναμε τις τελευταίες 15 μέρες περίπου.

Ο Θεόφιλος συνέχιζε να μου στέλνει και να προσπαθεί να τα βρούμε ξανά αλλά εγώ δεν ήθελα με τίποτα γιατί δεν μπορούσα να ξεπεράσω όλα όσα μου είχε κάνει. Κάποια στιγμή λοιπόν με πήρε τηλέφωνο για να μιλήσουμε. Τον πήρε τηλέφωνο ο Κ., και μιλούσαν μεταξύ τους αλλά σε πολύ ήρεμο ύφος του στυλ τι κάνεις πως είσαι και τέτοια. Ο Θεόφιλος όμως επειδή ήξερε πόσο ερωτευμένη ήμουν στο παρελθόν μαζί του, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι εγώ ήμουν με τον Κ. Ο Κ., τις τελευταίες μέρες μου έλεγε ότι έβλεπε στον ύπνο του, τον Θεόφιλο. Σαν να τον κυνηγούσε ο Θεόφιλος για να του κάνει κακό. Αυτό πρέπει να συνέβαινε και το 2024. Ο Θεόφιλος είχε πάθει εμμονή με τον Κ., επειδή όπως σας είπα του είχα πει ότι βγαίνουμε σε κοινή παρέα και προφανώς αυτός νόμιζε ότι κάτι έχει παιχτεί κάτι ανάμεσα μας.

Του είχε δημιουργηθεί εμμονή. Αυτά σας λέω ότι έγιναν το 2024. Επιστρέφοντας στο τώρα, ο Κ., συνέχισε να βλέπει εφιάλτες και να τα έχει βάλει με το Θεόφιλο για όλη την κακή συμπεριφορά που είχε προς εμένα τα τελευταία χρόνια. Χθες λοιπόν μου έστειλε μήνυμα ο Κ., περίπου στις 7:30 και μου είπε ότι θα συναντήσει το Θεόφιλο στις εννιά στο πάρκο του Ασυρμάτου για να μιλήσουν. Εγώ του είπα ότι δε χρειάζεται αλλά αυτοί το είχαν κανονίσει.

Αφού πέρασε η ώρα του ραντεβού, μου έστειλε μήνυμα ο Κ., και μου είπε «τον γ@@@@α». Τον ρώτησα τι εννοεί και μου είπε ότι δεν ήρθε ποτέ στο ραντεβού και εγώ του είπα ότι είναι καλύτερα να μην ασχοληθείς ξανά μαζί του. Περίπου στις 21:30 ήρθε στο σπίτι μου ο Κ., με ένα φίλο του ομοίως Κ., στο όνομα, με ένα αυτοκίνητο Honda των γονιών του, για να πάμε βόλτα. Πήγαμε με το αυτοκίνητο από την Ηλιούπολη και πήρα μαζί μου για φίλη μου που την λένε Β., και ξεκινήσαμε για Γλυφάδα.

Στη διαδρομή, όλη την ώρα, ρωτούσα αν έχει γίνει κάτι με το Θεόφιλο γιατί κάτι δε μου άρεσε και αυτοί, μου απαντούσαν ότι δεν εμφανίστηκε ποτέ ο Θεόφιλος στο ραντεβού. Ταυτόχρονα είχα πολλές κλήσεις από τη μητέρα μου η οποία μου έλεγε να πάω γρήγορα στο σπίτι γιατί ο παππούς μου δεν είναι καλά και είναι πολύ σοβαρό. Επειδή δε μου άρεσαν όλα αυτά, ξεκίνησα να παίρνω τηλέφωνο τον Θεόφιλο αλλά δεν απαντούσε. Τότε άρχισε να επιμένω και να ρωτάω τον Κ., τι έχει συμβεί κι αυτός μου είπε ότι μαχαίρωσε τον Θεόφιλο όχι όμως όταν σκότωσε.

Μπορεί πράγματι να μην το ήξερε ούτε ο ίδιος γιατί λίγο αργότερα τον πήρε τηλέφωνο ένας φίλος του και του είπε ότι κάποιος είχε πεθάνει στο πάρκο Ασυρμάτου. Αυτός τότε τρελάθηκε και άρχισε να λέει «Τι έχω κάνει, τι έχω κάνει». Πραγματικά δηλαδή τότε θα έπρεπε να το άκουσε για πρώτη φορά. Ίσως πίστευε ότι απλά είχε τραυματίσει τον Θεόφιλο. Εγώ πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου και της είπα ότι επιστρέφω σπίτι και ότι έχω μάθει τι έχει συμβεί με το Θεόφιλο. Ήταν και η Β., μαζί μου. Μίλησα με τους γονείς μου και επειδή ήμουν σε πολύ κακή κατάσταση και δεν μπορούσα να το διαχειριστώ, η μητέρα μου μου έδωσε ηρεμιστικό χάπι και κατέβηκα με τη Β., στο κάτω σπίτι που έμενε ο παππούς μου ,ο όποιος τώρα μένει μαζί μας.

Καθίσαμε περίπου μέχρι τη μια η ώρα και η Β., μίλησε με τον Κ., και κανόνισε να έρθει να μας πάρει από το σπίτι μας μαζί με το φίλο του τον Κ. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο στην Αργυρούπολη το οποίο είχε κανονίσει ο Κ. Ήμασταν οι τέσσερις μας. Εγώ καθόμουνα στο μπαλκόνι και δε μιλούσα. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα γίνει. Ο Κ., έλεγε συνέχεια «τι έχω κάνει» και πετούσε κάτι κουβέντες για αυτοκτονία. Γενικά επικρατούσε μια άθλια κατάσταση. Ο άλλος ο Κ., δε μιλούσε. Σ’ αυτή την κατάσταση μείναμε μέχρι το πρωί και έφυγα απ’ το ξενοδοχείο στις 6 η ώρα. Ο Κ., πήγε με τον άλλο Κ., στη δουλειά και επέστρεψε πήρε εμένα και τη Β., και μας πήγε σπίτι μου.

Από κείνη την ώρα και μέχρι τώρα ο Κ., μου έστειλε κάποια μηνύματα αλλά εγώ δεν του απάντησα. Κάποια στιγμή με παίρνει τηλέφωνο άλλος αριθμός και το σήκωσα. Ήταν ο Κ. και του είπα ότι δεν μπορώ να συγχωρέσω αυτό που είχε κάνει και θα πάω να πω την αλήθεια και αυτό πρέπει να κάνει και ο ίδιος. Από ότι κατάλαβα δεν ήταν μόνος του δεν ξέρω με ποιους ήταν. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έκανε. Ο Θεόφιλος δεν άξιζε να έχει τέτοιο τέλος. Είμαι πολύ στεναχωρημένη και το μόνο που θα μπορούσα να κάνω είναι απλά να σας πω την αλήθεια».

Αποκάλυψη από τη φίλη: «Ο Κ., μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι που είχε μαχαιρώσει τον Θεόφιλο»

Τα όσα κατέθεσε η φίλη της «πέτρας του σκανδάλου» η Β., σοκάρουν. Η κοπέλα περιγράφει τη σχέση του θύματος με τη φίλη της, κάποια σκηνικά με τον Θεόφιλο ενώ προβαίνει σε μια ανατριχιαστική αποκάλυψη. Ο ναύτης όχι μόνο παραδέχθηκε ότι κάρφωσε το θύμα αλλά τους έδειξε και φωτογραφία που είχε τραβήξει στο κινητό του με το ματωμένο μαχαίρι:

«Η φίλη μου είχε σχέση με τον Θεόφιλο. Τα είχαν τέσσερα χρόνια περίπου. Βέβαια χώριζαν και τα ξανάβρισκαν μετά συνεχώς. Τσακώνονταν συχνά και ο Θεόφιλος, ήταν γενικά πιεστικός. Δεν την άφηνε να βγαίνει και και γενικά ζήλευε. Η Μ., όμως τον αγαπούσε πολύ. Με τον Θεόφιλο, η Μ., χώρισε οριστικά πριν τρεις βδομάδες περίπου. Κατάλαβε ότι ο Θεόφιλος μιλούσε με μια άλλη κοπέλα, δεν τον εμπιστευόταν πια και τον χώρισε. Η Μ., λίγο πριν χωρίσουν με τον Θεόφιλο, άρχισε να μιλάει με τον Κ., που είχε γνωρίσει παλαιότερα από μένα. Όμως δεν είχαν κάνει ποτέ κάτι, απλά βγαίναμε όλοι μαζί.

Από τότε όμως του Θεόφιλου, του είχε μπει στο μάτι γιατί δεν πίστευε ότι η Μ., δεν έχει κάνει ποτέ κάτι μαζί του. Η Μ., λοιπόν όταν ήταν στα χωρίσματα με το Θεόφιλο και αφού ξεκίνησε να μιλάει με τον Κ., τα βρήκε μαζί του. Ο Θεόφιλος αυτό το είχε μάθει και η αλήθεια είναι, ότι τον ενοχλούσε αρκετά. Επειδή με ρωτάτε σας λέω ότι η ίδια η Μ., που το είχε πει. Για να καταλάβετε ο Θεόφιλος συνέχισε να μιλάει με τη Μ., και να την παίρνει τηλέφωνο, γιατί δεν πίστευε ότι χώρισαν και ήθελε να τα ξαναβρούν.

Είχαν επαφή δηλαδή. Έτσι η Μ., του είχε πει. Κάποιες φορές μάλιστα που μιλούσε ο Θεόφιλος με τη Μ., στο τηλέφωνο πεταγόταν ο Κ., και του έλεγε να σταματήσει να την παίρνει και τώρα ότι αυτός τα είχε μαζί της. Ο Θεόφιλος δεν ήθελε πολλά πολλά με τον Κ., ήταν πιο ήρεμος και δεν του απαντούσε. Γενικά υπήρχε κόντρα ανάμεσα στον Κ., και τον Θεόφιλο για την Μ., όμως δεν είχαν συναντηθεί ποτέ από κοντά οι δυο τους. Προχθές το βράδυ 21 Απριλίου, ο Κ., έστειλε μήνυμα στο Θεόφιλο και του ζήτησε να βρεθούν στο πάρκο Ασυρμάτου για να τα πούν από κοντά. Αυτό το ξέρω γιατί ήμουν μαζί με τη Μ., και τον Κ., εκείνο το βράδυ.

Είχαμε βγει βόλτα συναντήσαμε και έναν άλλο φίλο του Κ. Ο Κ., τότε του έστειλε ένα μήνυμα – φωτογραφία από το πάρκο Ασυρμάτου για να του δείξει που είναι η συνάντηση. Εγώ με τη Μ., είχαμε αρχίσει να φοβόμαστε ότι θα γινόταν κάτι κακό. Ο Κ., βλέπετε είναι πιο ζωηρός και ήθελε να δείξει ότι είναι καλύτερος από τον Θεόφιλο, ο όποιος απ’ την άλλη είναι ήρεμος και λογικός και δεν θα εμπλεκόταν σε καβγά. Η ώρα πέρασε και ο Θεόφιλος δεν εμφανίστηκε.

Χθες ο Θεόφιλος πήρε τηλέφωνο τον Κ., και του ζήτησε αυτός αυτή τη φορά να βρεθούν στο πάρκο Ασυρμάτου, γύρω στις εννιά. Εγώ το ξέρω από την φίλη μου την Μ., η οποία με πήρε τηλέφωνο φοβισμένη και μου είπε για τη συνάντηση τους. Φοβόταν πάλι μην πλακωθούν και μου είπε να πάω μαζί της και να είμαστε κοντά, έτσι ώστε αν γίνει κάτι να ειδοποιήσουμε. Εγώ ήμουν με μια φίλη μου στην Άνω Ηλιούπολη και της είπα ότι δε γινόταν. Αργότερα μιλήσαμε ξανά και κανονίσαμε να έρθει να πάρουμε τον Κ., να πάμε βόλτα με το αμάξι.

Ήταν γύρω στις 21:30 και ήμασταν στο αμάξι του Κ., και μαζί ένας φίλος του Κ. ο «Φοξ». Δεν ξέρω το επίθετό του πάντως έτσι τον φωνάζουν σαν παρατσούκλι. Το αμάξι του Κ., είναι σκούρο μπλε Honda, αν δεν κάνω λάθος. Μπαίνοντας στο αμάξι κατάλαβα ότι το κλίμα ήταν λίγο βαρύ. Τους ρώτησα τι έγινε με το ραντεβού και ο Κ., μου είπε ότι ο Θεόφιλος δεν εμφανίστηκε πάλι. Όμως δεν τον πίστεψα. Έβλεπα και τη φίλη μου να ανησυχεί και κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Κάποια στιγμή έπιασα να λένε μεταξύ τους τα δυο αγόρια σαν υπονοούμενο, «να ζει ακόμα» και τότε θεώρησα ότι είχε γίνει κάτι.

Τελικά ο Κ., μας είπε ακριβώς τι είχε γίνει. Ο Θεόφιλος εμφανίστηκε τελικά στον Ασύρματο και όταν συναντήθηκαν τσακώθηκαν με τον Κ. Ο Κ., όμως θόλωσε και λέγοντάς του «είσαι εσύ που θα μου @@@@ το σπίτι», έβγαλε ένα μαχαίρι και κάρφωσε τον Θεόφιλο στο πρόσωπο και στο στήθος. Εκεί ήταν και ο «Φοξ» όμως λίγο πιο μακριά. Στη συνέχεια είδαν τον Θεόφιλο να πέφτει κάτω και κοίταξαν και οι δύο να φύγουν. Μόλις τα άκουσα με τη Μ. τα χάσαμε.

Η Μ. έκλαιγε και τον ρωτούσε πως είναι δυνατόν έχει κάνει κάτι τέτοιο. Ο Κ., απάντησε ότι το έκανε για την σχέση τους για να σταματήσει να σε ενοχλεί ο Θεόφιλος. Ο Κ., μας έδειξε και φωτογραφία από το κινητό του το μαχαίρι που είχε μαχαιρώσει τον Θεόφιλο. Το είδα και ήταν γεμάτο αίματα. Βέβαια ο Κ. δεν ήξερε ότι είχε σκοτώσει το Θεόφιλο. Νόμιζε ότι τον είχε απλά τραυματίσει. Είχαμε φτάσει στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης όταν πήρε τον Κ., κάποιος φίλος του και ρώτησε αν ήξερε για κάποιον που τον σκότωσαν στον Ασύρματο.

Τότε ο Κ. κατάλαβε ότι ο Θεόφιλος ήταν νεκρός, ότι τον είχε σκοτώσει. Έκανε το αμάξι δεξιά. Μπήκαμε στο ίντερνετ και είδαμε τα δημοσιεύματα. Μας έπιασε όλους κρίση. Τα χάσαμε. Εγώ με τη Μ. δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Ζητήσαμε από τα αγόρια να γυρίσουμε στο σπίτι της Μ. Οι γονείς της, είχαν μάθει το περιστατικό στον Ασύρματο και μας έπαιρναν τηλέφωνο να επιστρέψουμε γιατί ήταν είχαν καταλάβει ότι πρόκειται για τον Θεόφιλο.

Εγώ ήμουν με τη φίλη μου για να την στηρίξω. Αργότερα το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα η Μ, δεν μπορούσε να το περάσει μόνη όλο αυτό και ήθελε να ξανασυναντηθούμε με τον Κ., και με τον Fox. Όντως μετά από λίγο ήρθαν με το αμάξι του Κ., και μας είπε να πάμε να μείνουμε σε ένα σπίτι που έκλεισε αυτός μέσω Αirbnb. Όμως είχε γίνει κάποιο λάθος την ημερομηνία της κράτησης και τελικά πήγαμε να μείνουμε σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής στην Αργυρούπολη. Η κατάσταση ήταν φρίκη. Ο Κ. έλεγε συνέχεια ότι θα αυτοκτονήσει και δεν πίστευε αυτό που είχε κάνει. Και η Μ. έλεγε ότι θα αυτοκτονούσε.

Κανείς μας δεν πίστευε αυτά που είχαν συμβεί. Μετά κοιμηθήκαμε. Το πρωί ο «Φοξ» ξύπνησε να πάει στη δουλειά. Μετά σηκωθήκαμε κι εμείς και φύγαμε. Ο Κ. γύρισε σπίτι. Επικοινώνησα ξανά μαζί του και του έλεγα να πάει να παραδοθεί γιατί αυτό θα ήταν ελαφρυντικό για αυτόν. Τελευταία φορά μίλησα με κανονική κλίση μαζί του γύρω στις 2 η ώρα σήμερα 20 Απριλίου. Σκέφτομαι και τον ίδιο που στα 19 του έκλεισε σπίτια οικογενειών».

«Φοξ»: Τον είδα να παίρνει ένα μεγάλο μαχαίρι και του το κάρφωσε»

Ο φίλος του δολοφόνου που βρισκόταν μαζί του στο Πάρκο Ασυρμάτου και είδε το ματωμένο σκηνικό, κατέθεσε με λεπτομέρειες τα εξής:

«Πήγα στο σπίτι του Κ., για να τον βρω. Όταν έφτασα κάτω απ’ το σπίτι του με περίμενε ήδη μέσα στο μαύρο smart για να φύγουμε. Αυτό το smart δεν είναι του φίλου μου, το νοικιάσαμε. Μπήκα και εγώ στο smart και φύγαμε για το πάρκο. Στο πάρκο φτάσαμε περίπου στις 8:40 το βράδυ. Φτάσαμε εκεί κάναμε βόλτες γύρω από το πάρκο και όταν ο Κ. είδε ότι δεν μπορούσαμε να παρκάρουμε, το παρκάρει λίγο πιο μακριά από το πάρκο. Αφού παρκάραμε βγήκαμε απ’ το αυτοκίνητο και περάσαμε στο πάρκο. Όσο ήμασταν εκεί, κατάλαβα ότι κάτι απασχολούσε τον Κ., και τον έβλεπα που κοιτούσε συνέχεια δεξιά και αριστερά σα να έψαχνε κάποιον ή κάτι.

Το μυαλό μου, δεν πήγε σε καμία περίπτωση αυτό που θα ακολουθούσε. Για να συνεχίσω λοιπόν κάποια στιγμή, βρισκόμασταν περίπου στο κέντρο του πάρκου και τότε άρχισα να μιλάω στο κινητό με την κοπέλα μου για να πούμε τα νέα μας και απομακρύνθηκα. Ενώ μιλούσα με την κοπέλα μου, παρατήρησα το παιδί που πέθανε. Τότε, είδα τον Κ. να απομακρύνεται από μένα και να πηγαίνει προς το μέρος του Θεόφιλου.

Σ’ αυτό το σημείο να σου πω ότι ο φίλος μου, ξέρει το Θεόφιλο. Για να καταλάβετε, ο Θεόφιλος είχε μια κοπέλα που την λένε Μ., η οποία πριν από περίπου δύο βδομάδες, χώρισε με το Θεόφιλο και εκείνος άρχισε να την παρενοχλεί και να την παίρνει στο κινητό για να την βρίσει. Καμιά φορά έπαιρνε στο κινητό της Μ., και μιλούσε με τον φίλο μου που μπορεί να βρίσκονταν μαζί της και τον έβριζε και εκείνον. Για να συνεχίσω αυτά που σας έλεγα για το περιστατικό στο πάρκο, ενώ μιλούσα στο τηλέφωνο πρόσεξα τον Θεόφιλο και τον φίλο μου, να πλησιάζουν ένας τον άλλον. Στην αρχή κατάλαβα ότι μιλούσαν μεταξύ τους. Κάποια στιγμή όμως άκουσα φωνές. Γύρισα και άρχισα να τρέχω προς το μέρος για να σε προλάβω πριν τσακωθούμε αλλά δεν πρόλαβα. Ξαφνικά είδα τον Κ. να παίρνει από την αριστερή τσέπη του τζιν ένα μεγάλο μαχαίρι σαν τα κρητικά το οποίο έχει άσπρη λαβή και του το κάρφωσε.

Είδα ότι ο Θεόφιλος είχε αίματα στο πρόσωπο του, οπότε σκέφτηκα ότι μπορεί να τον τραυμάτισε και στο πρόσωπο και να μην το πρόσεξα. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Μετά είδα τον Θεόφιλο να πέφτει. Εγώ πανικοβλήθηκα και γύρισα αμέσως προς την άλλη μεριά του πάρκου και άρχισα να τρέχω. Μαζί μου και ο φίλος μου. Διασχίσαμε τρέχοντας το πάρκο και φτάσαμε στην άλλη άκρη όπου βρίσκεται το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Αφού πήραμε το Smart, πήγαμε στο σπίτι του φίλου μου, γιατί ήθελε να αλλάξει ρούχα. Παράλληλα έχει μιλήσει με τη Μ., η οποία ήταν μαζί με μια φίλη της που την λένε Β., και της είπε ότι θα πηγαίναμε τις πάρουμε.

Όταν φτάσαμε στο σπίτι του Κ. άλλαξε αυτοκίνητο και πήρε ένα σκούρο μπλε Honda τύπου σεντάν, γιατί δεν θα χωρούσαμε όλοι μαζί στο smart. Σ’ αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι όταν ανέβηκε στο σπίτι του για να αλλάξει ρούχα, είχε μαζί του το μαχαίρι το οποίο χτύπησε το Θεόφιλο. Όταν κατεβήκαμε μπήκαμε στο Honda, δεν πιστεύω ότι το είχε μαζί του. Τουλάχιστον εγώ το δεν είδα. Μετά ξεκινήσαμε και πήγαμε να πάρουμε τα κορίτσια να πάμε βόλτα προς Γλυφάδα. Σε όλη τη διαδρομή εγώ δεν μιλούσα και ο Κ. φαινόταν ότι δεν ήταν καλά.

Η Μ., κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και μας ρωτούσε είχε συμβεί κάτι όμως ο φίλος μου, την καθησύχαζε ότι δεν είχε συμβεί τίποτα. Όταν φτάσαμε στα λιμανάκια, ένας φίλος του Κ. από τη Δάφνη, τον πήρε τηλέφωνο και τον ρώτησε για ένα παιδί που είχε πεθάνει στο πάρκο Ασυρμάτου, όμως ο Κ., του απάντησε ότι δεν τον ήξερε. Τότε μπήκα στο κινητό και είδα στις ειδήσεις ότι ο Θεόφιλος είχε πεθάνει. Μέχρι τότε δεν είχαμε καταλάβει για τον Θεόφιλο, ότι έχει πεθάνει παρά μόνο ότι ήταν τραυματισμένος. Μόλις κατάλαβα ότι ήταν νεκρός, ο Κ., είπε στα κορίτσια την αλήθεια για το τι είχε συμβεί. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν και μας ζήτησαν να γυρίσουμε πίσω. Έτσι γυρίσαμε και τις αφήσαμε στον Άγιο Δημήτριο, ενώ εγώ γύρισα στο σπίτι μου.

Γύρω στις 12:30 το βράδυ ο Κ., μου έστειλε μήνυμα στο instagram και μου είπε να βρεθούμε. Εγώ ήμουν ακόμα σε σοκ με όλα αυτά που είχαν γίνει και απλά δέχτηκα να πάω να τον βρω. Έτσι πήγα με τα πόδια μέχρι το σπίτι του και εκείνος έβγαλε απ’ το υπόγειο πάρκινγκ της πολυκατοικίας το smart και φύγαμε μου είπε ότι είχε κλείσει ένα airbnb στον Πειραιά για να πάμε να αράξουμε. Θυμάμαι το διαμέρισμα ήταν στην οδό Κολοκοτρώνη, όμως καλούσαμε τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος να του πούμε ότι πηγαίνουμε αλλά εκείνος δεν απαντούσε.

Έτσι κοντά στο ίδρυμα Νιάρχος αποφασίσαμε να γυρίσουμε πίσω. Στην επιστροφή ο Κ. μιλούσε στο τηλέφωνο με τη Μ., και κανόνισε να πάμε να τις ξαναπάρουμε και εκείνη και τη φίλη της τη Β., για να βρεθούμε κάπου όλοι μαζί. Σε όλη τη διαδρομή, ο Κ. ήταν σε πανικό και δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που είχε κάνει. Έλεγε συνέχεια πως το έκανε αυτό και σκότωσε έναν άνθρωπο. Ήταν χάλια. Εγώ πάλι δεν ήξερα τι να του πω. Πραγματικά τα είχα χάσει. Επειδή θα πηγαίναμε να πάρουμε τα κορίτσια αλλάξαμε πάλι το smart με το Honda και μετά πήγαμε να τις πάρουμε, ενώ βρισκόταν στο πάρκο που τις είχαμε αφήσει προηγουμένως.

Αφού τις πήραμε πήγαμε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ημιδιαμονής στην Αργυρούπολη, το οποίο είχε κλείσει πάλι ο Κ. Εκεί, η Μ., τα είχε χάσει εντελώς. Αφού να φανταστείτε ότι χρειάστηκε να πάρει xanax για να ηρεμήσει. Ούτε η Β., από την άλλη μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό που είχε γίνει Απλά ήταν λίγο πιο ψύχραιμη γιατί ήθελε να ηρεμήσει την Μ. Κατά τις 3:30 το πρωί μπορεί και λίγο αργότερα, έφυγα απ’ το ξενοδοχείο και γύρισα με τα πόδια στο σπίτι μου γιατί δούλευα το πρωί. Όταν έφυγα τα κορίτσια είχαν ήδη πέσει για ύπνο στο δωμάτιο και ο Κ., ήταν και αυτός ξαπλωμένος. Δεν έχω ξανά μιλήσει μαζί τους από τότε. Σήμερα το πρωί πήγα κανονικά στη δουλειά μου αλλά δεν μπορούσα να αντέξω το βάρος που κουβαλούσα. Μίλησα με το αφεντικό μου και μου είπε ότι θα πρέπει να έρθω να σας τα πω όλα, γιατί εγώ δεν έφταιγα σε τίποτα. Έτσι μόλις τελείωσα με τη δουλειά πήγα στο τοπικό τμήμα και κοντά στο σπίτι μου και από κει μου είπαν ότι θα πρέπει να μιλήσω με εσάς.

Πραγματικά δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό που έχει γίνει. Είμαι ακόμα σε σοκ. Ώρες ώρες σκέφτομαι αυτό που έγινε και με πιάνουν τα κλάματα. Μακάρι να μπορούσα να χα κάνει κάτι για να μη γίνουν όλα αυτά. Αλλά πραγματικά δεν περίμενα ποτέ ότι ο Κ., ήταν ικανός να κάνει κάτι τέτοιο.

Διάβασα διάφορα σήμερα στις ειδήσεις ότι ο Θεόφιλος πέθανε από οπαδικά ή ναρκωτικά. Τίποτα από αυτά δεν έχει καμία σχέση. Όπως σας είπα όλα έγιναν επειδή η Μ., χώρισε το Θεόφιλο και τα έφτιαξε με τον Κ. Τώρα που το σκέφτομαι φαντάζομαι ότι δεν βρέθηκαν τυχαία στο πάρκο ο Θεόφιλος με τον Κ., αλλά πρέπει να είχαν δώσει ραντεβού.

Πάντως εμένα δεν μου είχε πει τίποτα ο Κ. και για αυτό και εννοείται ότι δεν ήξερα ότι είχε κρυμμένο στην τσέπη του ένα μαχαίρι. Θέλω να ξέρετε ότι έχω πει την αλήθεια. Θέλω να σας πω ότι σε καμία περίπτωση τον υπέθελψα, απλά στην αρχή του συμβάντος ήμουν σε σοκ, δεν σκεφτόμουν καθαρά μόλις συνειδητοποίησα τη σοβαρότητα της κατάστασης ήρθα από μόνος μου να σας τα πω όλα».

Η νομική άποψη

Ο δικηγόρος του νεαρού δολοφόνου κ. Ευάγγελος Μπιτσαξής, μιλώντας στο newsit.gr, επισημαίνει πως «Ο κατηγορούμενος παραδόθηκε αυτοβούλως, θέτοντας τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών και βοηθώντας έμπρακτα στις έρευνες.

Βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, καθώς επαναλαμβάνει διαρκώς ότι δεν είχε κανένα σκοπό να αφαιρέσει την ζωή του θύματος. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη στις 10.00, όπου θα αναλύσει διεξοδικά όλες τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος. Νιώθει οδύνη και συντριβή και αναμένει την απολογία του προκειμένου να φωτίσει όλες τις πτυχές της τραγωδίας».