Ασπρόπυργος: Άγριο επεισόδιο με πυροβολισμούς ανάμεσα σε Ρομά και ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση

Ακούστηκαν τουλάχιστον 40 πυροβολισμοί, ενώ οι δράστες καλούσαν τα μέλη της αντίπαλης ομάδας να βγουν έξω από το κτήριο
Σημάδια από σφαίρες σε αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο
Σημάδια από σφαίρες σε αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο

Σκηνές φαρ ουέστ σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (6.8.2025) στην περιοχή του Ασπροπύργου, όταν ξέσπασε άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών Ρομά και ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση με «βροχή» από σφαίρες.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον καταυλισμό «Νέα Ζωή», όταν τέσσερα άτομα Ρομά, που βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο, καταδίωξαν όχημα στο οποίο επέβαιναν νεαροί ομογενείς. Ακολούθησε έντονος καυγάς μεταξύ των δύο ομάδων. 

Οι ομογενείς, αποχώρησαν από το σημείο και κατέφυγαν σε επιχείρηση κοντά στον καταυλισμό, που φέρεται να ανήκει σε δύο εξ αυτών.

Όμως το επεισόδιο δεν σταμάτησε εκεί. Οι Ρομά, τους ακολούθησαν και άνοιξαν πυρ προς το κτίριο.

Σημάδια από σφαίρες σε κτήριο στον Ασπρόπυργο
Σημάδια από σφαίρες σε κτήριο στον Ασπρόπυργο

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ακούστηκαν τουλάχιστον 40 πυροβολισμοί, ενώ οι δράστες φώναζαν τα μέλη της αντίπαλης ομάδας να βγουν έξω από το κτήριο. 

Από τα πυρά προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο αυτοκίνητο των ομογενών όσο και στο κτίριο της επιχείρησης.

