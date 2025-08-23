Ελλάδα

Ασπρόπυργος: «Μου έχουν σπάσει το σαγόνι» λέει ο οδηγός του απορριμματοφόρου που ξυλοκοπήθηκε μαζί με 2 συναδέλφους του από αγνώστους

«Κατέβηκαν από το αυτοκίνητο 5-6 άτομα, με έβαλαν κάτω και με χτυπούσαν»
Απορριμματοφόρα στην Αθήνα
Απορριμματοφόρα στην Αθήνα / Eurokinissi φωτογραφία αρχείου

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν οι υπάλληλοι καθαριότητας του δήμου Ασπροπύργου οι οποίοι δέχθηκαν άγρια επίθεση από αγνώστους την ώρα της αποκομιδής απορριμμάτων στην περιοχή Γκοριτσά το βράδυ της Παρασκευής (22.8.25).

Από την απρόκλητη επίθεση στους τρεις υπαλλήλους καθαριότητας του δήμου Ασπροπύργου ο οδηγός του απορριμματοφόρου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ τραυματίστηκαν και οι δύο συναδέλφοί του.

«Με χτύπησαν στο μάτι και μου έριξαν πέτρα στο κεφάλι» είπε στο Star ο υπάλληλος καθαριότητας όταν προσπάθησε να βοηθήσει τον οδηγό του απορριμματοφόρου.

 

«Είχαμε σταματήσει και εκείνοι πήραν τον οδηγό και τον χτύπησαν».

«Μου έχουν σπάσει το σαγόνι»

«Κατέβηκαν από το αυτοκίνητο πέντε με έξι άτομα και μέσα σε πέντε λεπτά με βάλανε κάτω και φύγανε. Μου έσπασαν το σαγόνι, έχω αιματώματα στο κεφάλι», ανέφερε ο οδηγός του απορριμματοφόρου που νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Όλα ξεκίνησαν όταν άγνωστοι τους πλησίασαν σε δρόμο στην περιοχή Γκοριτσά στον Ασπρόπυργο.

Οι άγνωστοι δράστες έβαλαν το αυτοκίνητό τους μπροστά από το απορριμματοφόρο. Κατέβασαν τους τρεις εργαζόμενους και άρχισαν να τους ξυλοκοπούν άγρια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo