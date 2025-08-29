Ελλάδα

Ασπρόπυργος: Συνελήφθη πρωτοπαλίκαρο του αρχιμαφιόζου Έντικ από το Ντουμπάι

Ο συγκεκριμένος φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν καθώς φέρεται να έχει κατηγορηθεί για ληστείες, κλοπές, ναρκωτικά, πλαστογραφίες, εμπρησμούς και λοιπά
περιπολικό
Φωτογραφία Αρχείου / Eurokinissi
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής (29.8.25) στον Ασπρόπυργο άνδρας ο οποίος ήταν καταζητούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση της οποίας το μεγάλο αφεντικό, ο «Έντικ», φέρεται να είναι ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση που διαμένει μόνιμα στο Ντουμπάι.

Ο άνδρας που είναι 36 ετών συνελήφθη από τη Δίωξη Εκβιαστών μετά από αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο μετά από ένταλμα που εξέδωσε ο εισαγγελέας για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.

Μια οργάνωση στην οποία σύμφωνα με την αστυνομία αρχηγός φέρεται ένας ελληνοποιημένος ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, τα μέλη της οποίας πραγματοποιούσαν εκβιασμούς, λαθρεμπόριο τσιγάρων, έβαζαν βόμβες και πραγματοποιούσαν και άλλες παράνομες πράξεις.

Ο συγκεκριμένος φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν καθώς φέρεται να έχει κατηγορηθεί για ληστείες, κλοπές, ναρκωτικά, πλαστογραφίες, εμπρησμούς και λοιπά.

