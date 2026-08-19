Ελλάδα

Ασπρόπυργος: Χειροπέδες σε 46χρονο που καλλιεργούσε 4 δενδρύλλια κάνναβης στο σπίτι του

Στο σπίτι του 46χρονου οι αστυνομικοί βρήκαν τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης και πέντε γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
Δενδρύλλια κάνναβης σε σπίτι 46χρονου στον Ασπρόπυργο
Δενδρύλλια κάνναβης σε σπίτι 46χρονου στον Ασπρόπυργο
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Στη σύλληψη ενός 46χρονου που καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης στο σπίτι του προχώρησε η Αστυνομία στον Ασπρόπυργο, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (15.8.26).

Ο 46χρονος κάτοικος Ασπροπύργου με τα δενδρύλλια κάνναβης συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου και κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου αναφορικά με τη δράση του 46χρονου στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης μέσα στο σπίτι του στην περιοχή του Ασπροπύργου, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η δράση του.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης,

πέντε γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και

ένας μεταλλικός τρίφτης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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