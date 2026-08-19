Ασπρόπυργος: Χειροπέδες σε 46χρονο που καλλιεργούσε 4 δενδρύλλια κάνναβης στο σπίτι του

Στη σύλληψη ενός 46χρονου που καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης στο σπίτι του προχώρησε η Αστυνομία στον Ασπρόπυργο, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (15.8.26).

Ο 46χρονος κάτοικος Ασπροπύργου με τα δενδρύλλια κάνναβης συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου και κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

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Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου αναφορικά με τη δράση του 46χρονου στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης μέσα στο σπίτι του στην περιοχή του Ασπροπύργου, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η δράση του.