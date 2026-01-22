Άστρος: Η τελευταία πράξη ηρωισμού του λιμενικού – Λίγο πριν σκοτωθεί έσωσε συμπολίτη του που παρασύρθηκε από τα κύματα

«Ο Ανδρέας προσπαθούσε να γυρίσει κάποιες βάρκες, το κύμα που τον πλάκωσε ήταν τεράστιο», λέει στο newsit.gr αδερφή του 53χρονου λιμενικού που εν ώρα εργασίας παρασύρθηκε από κύματα και έχασε την ζωή του στο Άστρος.

Θλίψη και στεναχώρια επικρατεί στην τοπική κοινωνία του Άστρος από τον χαμό του 53χρονου λιμενικού. Το τραγικό δυστύχημα έγινε την Τετάρτη (21.01.2026), τη στιγμή που η περιοχή πλήττονταν από το σφοδρό κύμα της κακοκαιρίας με ανέμους έως 9 μποφόρ. Ο άτυχος άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο, όταν παρασύρθηκε από το κύμα, ενώ έκανε περιπολία στο λιμάνι μαζί με μία συνάδελφό του.

Η αδερφή του 53χρονου μιλάει στο newsit.gr και συγκλονισμένη περιγράφει τα μοιραία λεπτά που στοίχησαν την ζωή του αδελφού της. Ο λιμενικός, έπεσε νεκρός πάνω στο καθήκον, την ώρα που επέβλεπε την προβλήτα του Άστρος.

«Τον πλάκωσε ένα κύμα που ήρθε από την πίσω πλευρά. Νωρίτερα είχαν προσπαθήσει να απεγκλωβίσουν και ένα παιδί, τότε το κατάφεραν. Ήταν μαχόμενος. Στην προσπάθεια του να δέσει κάποιες βάρκες που είχαν αναποδογυρίσει, ήρθε τεράστιο κύμα και τον έριξε μέσα στη θάλασσα μαζί με μία κοπέλα. Η κοπέλα σώθηκε, ο αδελφός μου πνίγηκε. Μάλλον χτύπησε στις βάρκες, χτύπησε κάπου και πνίγηκε», αναφέρει με τρεμάμενη φωνή.

Δείτε τα βίντεο ντοκουμέντα από το δυστύχημα:

Οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και συνάδελφοι του μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για τον άτυχο λιμενικό και πατέρα ενός παιδιού. Όλοι τον περιγράφουν ως έναν καλό άνθρωπο, ευσυνείδητο υπάλληλο και πάντα πρώτο στη δουλειά του.

«Ήταν οικογενειάρχης, είχε ένα παιδάκι, νομίζω πήγαινε Τετάρτη δημοτικού. Το συμβάν έγινε μέσα στα πλαίσια της δουλειάς του. Ήταν κανονικά στην υπηρεσία του. Ήταν μια κακιά στιγμή, πώς να το πούμε… Ξέρω πολύ καλά το σημείο στο Άστρος. Είναι ο λιμενοβραχίονας και εκείνη την ώρα φυσούσαν πολύ δυνατοί άνεμοι, γύρω στα 9 μποφόρ», λέει συνάδελφος του.

Τραγική ειρωνεία είναι ότι λίγα λεπτά πριν πέσει στο νερό και χτυπήσει, βοήθησε έναν άνθρωπο που πάλευε με τα κύματα. Στη συνέχεια προσπάθησε να προστατέψει τα σκάφη συμπολιτών του όπως αναφέρει η αδερφή του.

«Είχαν δημιουργηθεί πολύ μεγάλα κύματα, τα οποία έσκαγαν πάνω στον λιμενοβραχίονα και περνούσαν από πάνω. Βρέθηκε εκεί γιατί πήγε να κάνει τη δουλειά του, είτε για σκάφη συμπολιτών μας, ντόπιων κατοίκων. Και προφανώς ένα πολύ δυνατό κύμα που πέρασε πάνω από την προβλήτα τον έσπρωξε και τον έριξε στη θάλασσα», αναφέρει υπάλληλος του λιμενικού.

Για το συμβάν διενεργείται ήδη προανάκριση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα, ενώ έχει διαταχθεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.