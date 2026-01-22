Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Άστρος: Η τελευταία πράξη ηρωισμού του λιμενικού – Λίγο πριν σκοτωθεί έσωσε συμπολίτη του που παρασύρθηκε από τα κύματα

Τι λέει στο newsit.gr η αδελφή του άνδρα που έπεσε την ώρα του καθήκοντος - Συγγενείς και συνάδελφοι τον περιγράφουν ως οικογενειάρχη και καλό υπάλληλο - Τα βίντεο ντοκουμέντο από το τραγικό δυστύχημα
Ο 53χρονος λιμενικός
Βασίλης Σακουλέβας

«Ο Ανδρέας προσπαθούσε να γυρίσει κάποιες βάρκες, το κύμα που τον πλάκωσε ήταν τεράστιο», λέει στο newsit.gr αδερφή του 53χρονου λιμενικού που εν ώρα εργασίας παρασύρθηκε από κύματα και έχασε την ζωή του στο Άστρος

Θλίψη και στεναχώρια επικρατεί στην τοπική κοινωνία του Άστρος από τον χαμό του 53χρονου λιμενικού. Το τραγικό δυστύχημα έγινε την Τετάρτη (21.01.2026), τη στιγμή που η περιοχή πλήττονταν από το σφοδρό κύμα της κακοκαιρίας με ανέμους έως 9 μποφόρ. Ο άτυχος άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο, όταν παρασύρθηκε από το κύμα, ενώ έκανε περιπολία στο λιμάνι μαζί με μία συνάδελφό του.

Η αδερφή του 53χρονου μιλάει στο newsit.gr και συγκλονισμένη περιγράφει τα μοιραία λεπτά που στοίχησαν την ζωή του αδελφού της. Ο λιμενικός, έπεσε νεκρός πάνω στο καθήκον, την ώρα που επέβλεπε την προβλήτα του Άστρος.

«Τον πλάκωσε ένα κύμα που ήρθε από την πίσω πλευρά. Νωρίτερα είχαν προσπαθήσει να απεγκλωβίσουν και ένα παιδί, τότε το κατάφεραν. Ήταν μαχόμενος. Στην προσπάθεια του να δέσει κάποιες βάρκες που είχαν αναποδογυρίσει, ήρθε τεράστιο κύμα και τον έριξε μέσα στη θάλασσα μαζί με μία κοπέλα. Η κοπέλα σώθηκε, ο αδελφός μου πνίγηκε. Μάλλον χτύπησε στις βάρκες, χτύπησε κάπου και πνίγηκε», αναφέρει με τρεμάμενη φωνή.

Δείτε τα βίντεο ντοκουμέντα από το δυστύχημα:

Οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και συνάδελφοι του μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για τον άτυχο λιμενικό και πατέρα ενός παιδιού. Όλοι τον περιγράφουν ως έναν καλό άνθρωπο, ευσυνείδητο υπάλληλο και πάντα πρώτο στη δουλειά του.

«Ήταν οικογενειάρχης, είχε ένα παιδάκι, νομίζω πήγαινε Τετάρτη δημοτικού. Το συμβάν έγινε μέσα στα πλαίσια της δουλειάς του. Ήταν κανονικά στην υπηρεσία του. Ήταν μια κακιά στιγμή, πώς να το πούμε… Ξέρω πολύ καλά το σημείο στο Άστρος. Είναι ο λιμενοβραχίονας και εκείνη την ώρα φυσούσαν πολύ δυνατοί άνεμοι, γύρω στα 9 μποφόρ», λέει συνάδελφος του. 

Τραγική ειρωνεία είναι ότι λίγα λεπτά πριν πέσει στο νερό και χτυπήσει, βοήθησε έναν άνθρωπο που πάλευε με τα κύματα. Στη συνέχεια προσπάθησε να προστατέψει τα σκάφη συμπολιτών του όπως αναφέρει η αδερφή του.

«Είχαν δημιουργηθεί πολύ μεγάλα κύματα, τα οποία έσκαγαν πάνω στον λιμενοβραχίονα και περνούσαν από πάνω. Βρέθηκε εκεί γιατί πήγε να κάνει τη δουλειά του, είτε για σκάφη συμπολιτών μας, ντόπιων κατοίκων. Και προφανώς ένα πολύ δυνατό κύμα που πέρασε πάνω από την προβλήτα τον έσπρωξε και τον έριξε στη θάλασσα», αναφέρει υπάλληλος του λιμενικού. 

Για το συμβάν διενεργείται ήδη προανάκριση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα, ενώ έχει διαταχθεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
112
77
74
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία στον Ωρωπό - Μηχανήματα επιχειρούν να ανοίξουν τους δρόμους
Η κακοκαιρία δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, κάθετοι δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρρους και σήμερα είναι κλειστοί από τις πέτρες και τα φερτά υλικά
Κακοκαιρία στον Ωρωπό
Κολυδάς για Άνω Γλυφάδα: Το ρέμα της Ευρυάλης που μπαζώθηκε και υπογειοποιήθηκε και ο ρόλος του στις χθεσινές φονικές πλημμύρες
«Στη μεταπολεμική περίοδο και ιδιαίτερα με την έντονη πολεοδομική ανάπτυξη, το ρέμα υπέστη εκτεταμένες ανθρώπινες επεμβάσεις» γράφει ο Θοδωρής Κολυδάς
Πέτρες, χώματα και φερτά υλικά στη Γλυφάδα 5
Νέος γύρος με βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες σχεδόν σε όλη την χώρα - Στο επίκεντρο και η Αττική
Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη - Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί για φαινόμενα που θα είναι τοπικά έντονα σε δυτικά, κεντρικά, νότια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου - Η πρόγνωση των επόμενων ημερών
Βροχές
Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων στην Αττική εξαιτίας της κακοκαιρίας
Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις των γραμμών στα λεωφορεία λόγω κακοκαιρίας τίθενται σε ισχύ για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού
Λεωφορείο
«Μόνο τα πόδια της φαίνονταν»: Μαρτυρία σοκ για την 56χρονη νεκρή στην Άνω Γλυφάδα – Η επόμενη ημέρα μέσα από φωτογραφίες
Θαμμένη κάτω από την λάσπη και τα φερτά υλικά παραμένει η περιοχή - Θρήνος για την άτυχη γυναίκα που έχασε τη ζωή της - Τι λέει στο newsit.gr αυτόπτης μάρτυρας - 910 κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική
Αυτοκίνητα
Ανανεώθηκε πριν 42 λεπτά
12
Newsit logo
Newsit logo