Παράλιο Άστρος: Πατέρας ενός παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα – Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η κοινωνία του Παράλιου Άστρος από τον θάνατο του 53χρονου λιμενικού που παρασύρθηκε από τα μανιασμένα κύματα, την Τετάρτη (21.01.2026), την ώρα που έδενε σκάφη, βοηθώντας τους συγχωριανούς του.

Ο 53χρονος ανασύρθηκε λίγη ώρα μετά από την θάλασσα του Άστρος, μη έχοντας τις αισθήσεις του. Αν και οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη για να τον επαναφέρουν, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Ο λιμενικός που αφήνει πίσω του ένα 8χρονο παιδί, ήταν το πρώτο θύμα της κακοκαιρίας που έπληξε χθες ολόκληρη τη χώρα. Λίγες ώρες μετά, μία 56χρονη γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα χτυπήθηκε από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

Η σοκαριστική στιγμή που ο 53χρονος λιμενικός παρασύρθηκε από τα κύματα της θάλασσας, καταγράφηκε και σε βίντεο ντοκουμέντο. Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να δένει σκάφος, όταν ένα τεράστιο κύμα ξεπερνά το ύψος του κυματοθραύστη και πέφτει με ορμή πάνω στους πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο. Οι άνεμοι εκείνη τη στιγμή στο Άστρος έπνεαν 9 με 10 μποφόρ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άτυχος λιμενικός χτύπησε το κεφάλι του σε σκάφος και πιθανότητα πέθανε ακαριαία.

Οι υπόλοιποι πολίτες που παρασύρθηκαν από τα νερά μεταφέρθηκαν επίσης στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και είναι καλά στην υγεία τους.

Άνθρωποι που γνώριζαν καλά τον 53χρονο κάνουν λόγο για έναν άψογο επαγγελματία και έναν ευσυνείδητο και φιλότιμο άνθρωπο.

Αυτό αποδείχθηκε και από την τελευταία πράξη ηρωισμού του, μιας και πληροφορίες αναφέρουν πως ο 53χρονος είχε κάνει περιπολία 3 – 4 φορές στο λιμάνι, πριν το τραγικό δυστύχημα, καθώς αγωνιούσε για τα προβλήματα που μπορεί να προκαλούσε η κακοκαιρία.

Ο άτυχος λιμενικός έφερε τον βαθμό του Σημαιοφόρου.

Για το συμβάν διενεργείται ήδη προανάκριση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα, ενώ έχει διαταχθεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.