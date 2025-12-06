Ελλάδα

Αθηνών – Σουνίου: Πτώση βράχων – Έκλεισε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός από τα βράχια που έπεσαν
Βράχια μετά από κατολίσθηση
Βράχοι έπεσαν στο 48ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στην Αθηνών – Σουνίου. 

Δεν έχει σημειωθεί κάποιος τραυματισμός από τα βράχια που έπεσαν. 

Σημειώνεται πως τα ξημερώματα έπεσαν βράχια στη λεωφόρο Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος του Χαϊδαρίου με αποτέλεσμα να κλείσουν δυο από τις τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα. Λίγη ώρα αργότερα το πρόβλημα αποκαταστάθηκε πλήρως. 

