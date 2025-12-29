Αθώος ο Άρης Μουγκοπέτρος για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής

Η απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση του Άρη Μουγκοπέτρου βγήκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29.12.2025), η οποία κρίνει τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου αθώο.

Στα δικαστήρια Τρίπολης έγινε η εκδίκαση της υπόθεσης για τον Άρη Μουγκοπέτρο, μετά τη σύλληψή του με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, την οποία υπέβαλλε η σύζυγός του ανήμερα των Χριστουγέννων.

«Θέλω να πω, επειδή βγήκε προς τα έξω, ότι ζήτησα συγγνώμη από τα παιδιά μου την προηγούμενη φορά. Δεν είπα “ζητώ συγγνώμη”, είπα “σεβόμενος τα παιδιά μου”. Τα υπόλοιπα από τον δικηγόρο μου», είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς αισθάνεται, αφού στις δηλώσεις του φαινόταν χαμογελαστός, ο Άρης Μουγκοπέτρος είπε συγκινημένος: «Τι να σας πω; Δεν μπορώ να μιλήσω, αλήθεια».

«Αθώος ο κύριος Μουγκοπέτρος. Επώδυνη η διαδικασία, εξαιρετικό το δικαστήριο, τώρα θέλει μόνο να δει τα παιδιά του. Δεν θα πούμε για κανένα ισχυρισμό γιατί έγινε κεκλεισμένων των θηρών. Δεν θα στραφούμε εναντίον κανενός για την προστασία των παιδιών», ανέφερε ο δικηγόρος του γνωστού μουσικού.

Το χρονικό

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, που είχε συλληφθεί ανήμερα των Χριστουγέννων, έφτασε μαζί με τον δικηγόρο του λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι στα δικαστήρια της Τρίπολης.

Ο γνωστός καλλιτέχνης οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στα δικαστήρια της Τρίπολης, μετά τη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή απειλή. Πέρασε αυτόφωρο και πήρε αναβολή για να εκδικαστεί η υπόθεση του την ερχόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σύμφωνα με το δικηγόρου του δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής.

Ένα τηλεφώνημα, μια λεκτική επίθεση και η άρνηση για εξωδικαστική λύση φαίνεται να ήταν οι σταγόνες που έκαναν το ποτήρι να ξεχειλίσει στη σχέση του Άρη Μουγκοπέτρου και της Δήμητρας Παρασκευοπούλου. Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν στις 15 Δεκεμβρίου όταν και έφυγε οριστικά ο γνωστός καλλιτέχνης από το σπίτι της οικογένειας.

Η εν διαστάσει σύζυγος του μουσικού, Δήμητρα Παρασκευοπούλου, ζητάει την ποινική δίωξη του πρώην συντρόφου της και μέσα από την καταγγελία της, περιγράφει τα γεγονότα από τη δική της οπτική γωνία. Όπως λέει φοβάται να αφήσει τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου, μόνο με τα παιδιά που έχουν αποκτήσει.

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στην καταγγελία, που έφερε στο φως η εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1:. «Στις 25/12 στις 10:00 το πρωί και ενώ ήμουν με τα παιδιά, ο Άρης ήρθε σπίτι στο Λεβίδι με τον αδερφό του και έμειναν αρκετή ώρα. Δεν ήθελα να είναι στο σπίτι ο Άρης Μουγκοπέτρος. Μου είπε ότι θα πάρει τα παιδιά και κανείς δεν μπορεί να του το απαγορεύσει», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Δήμητρα Παρασκευοπούλου, σημειώνει πως ο Άρης Μουγκοπέτρος δεν γνώριζε ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 22 Δεκεμβρίου, είχε γίνει λύση του μισθωτηρίου και πως η μίσθωση είχε περάσει στο δικό της όνομα. Παρά την αντίθεσή της, παρέμεινε στο σπίτι για αρκετή ώρα και όπως καταγγέλλεται πήρε τα δεύτερα κλειδιά του διαμερίσματος.

«Μου διαμήνυσε ότι θα έρθει πάλι το απόγευμα. Παρέμεινε στο σπίτι αρκετή ώρα παρά την αντίθετη δική μου δήλωση. Ο Άρης δεν είχε κλειδιά του σπιτιού και πήρε τα δεύτερα κλειδιά που βρίσκονταν στο σπίτι μας. Μου είπε ότι θα έρχεται και στο σπίτι και στις επιχειρήσεις μου με δημοσιογράφους. Φοβάμαι για εμένα, για τα παιδιά μου και για την οικογένειά μου γιατί μου δήλωσε “Θα δεις τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα”», σημειώνεται.

Η εν διαστάσει σύζυγος του Άρη Μουγκοπέτρου κάνει επίσης λόγο για αλλαγή συμπεριφοράς μετά τον τραυματισμό του, ενώ τονίζεται πως η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν του ανακοίνωσε την επιθυμία της να χωρίσουν.

«Μετά τον τραυματισμό του άρχισε να καταναλώνει αλκοόλ, ενώ έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή και είχε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά. Είχε εκρήξεις θυμού. Φοβάμαι να τον αφήνω με τα παιδιά χωρίς παρουσία τρίτου. Όταν του ανακοίνωσα την επιθυμία μου να χωρίσουμε, η συμπεριφορά του έγινε ακόμα χειρότερη. Επιθυμώ την ποινική του δίωξη. Επιθυμώ την ποινική διαμεσολάβηση», κλείνει.