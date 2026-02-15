Ελλάδα

Αττική Οδός: Διακοπή της κυκλοφορίας για έξι ημέρες από την είσοδο Ασπρόπυργου έως την είσοδο Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

Κλειστό θα μείνει το σημείο από αύριο Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ. και έως την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ
αττική οδός
eurokinissi

Διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει για έξι ημέρες σε τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπρόπυργου έως την είσοδος Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης.

Συγκεκριμένα όπως ενημέρωσε η Αττική Οδός, από αύριο Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ. και έως την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ., θα παραμείνει κλειστό, μόνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπροπύργου μέχρι και την είσοδο Λεωφόρου Φυλής, συνολικού μήκους περίπου 8 χλμ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Αττικής Οδού: «Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με τον παραχωρησιούχο και κατόπιν σχετικής απόφασης της Τροχαίας, ενημερώνει ότι οι προγραμματισμένες εργασίες βαριάς συντήρησης που εκτελούνται στο τμήμα της Αττικής Οδού: από την είσοδο Ασπροπύργου μέχρι την είσοδο της Λεωφόρου Φυλής, θα παραταθούν για έξι ακόμη ημέρες, με συνέπεια τη διακοπή της κυκλοφορίας, μόνο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Νέα Αττική Οδός Α.Ε., από αύριο Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ. και έως την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ., θα παραμείνει κλειστό, μόνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπροπύργου (Κόμβος 4) μέχρι και την είσοδο Λεωφόρου Φυλής (Κόμβος 6), συνολικού μήκους περίπου 8 χλμ.

Επίσης, κλειστές θα είναι και οι είσοδοι προς αεροδρόμιο στους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπρόπυργου και Αιγάλεω.

Αυτό σημαίνει πως οι οδηγοί με προορισμό Αεροδρόμιο, Λαμία και Αθήνα – Κέντρο, δεν θα μπορούν να εισέρχονται στην Αττική Οδό και θα πρέπει να ακολουθούν διαδρομή μέσω της Λεωφόρου Αθηνών.

Οι οδηγοί με προορισμό Θριάσιο – Ασπρόπυργο θα μπορούν να κινούνται κανονικά μέσω Αττικής Οδού επιλέγοντας τον κόμβο εξόδου που τους εξυπηρετεί.

Εκτροπές κυκλοφορίας θα τεθούν σε ισχύ από την Τροχαία, η οποία έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
206
80
72
64
55
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Αχυράνθρωποι» στην εστίαση: Πως δρούσαν τα τρία κυκλώματα που «ξετρύπωσε» η ΑΑΔΕ – Οι οφειλές στο δημόσιο
Από καταθέσεις εργαζομένων προέκυψε ότι αυτοί είτε αγνοούσαν τον πραγματικό ιδιοκτήτη της επιχείρησης, είτε λάμβαναν οδηγίες τηλεφωνικά, ενώ παρέδιδαν τις ημερήσιες εισπράξεις σε άγνωστα σε αυτούς πρόσωπα
Τα πράγματα που κατασχέθηκαν από την ΑΑΔΕ
«Δεν υπήρξε σεξουαλική κακοποίηση, ήταν φάρσα» λέει η μητέρα του 19χρονου που συνελήφθη μετά την καταγγελία του 17χρονου στη Νίκαια
«Δεν έχουν γίνει ακριβώς έτσι τα συμβάντα δεν υπήρξε σεξουαλική κακοποίηση. Ήταν στα πλαίσια της πλάκας μεταξύ τους» λέει η μητέρα του 19χρονου που συνελήφθη μετά την καταγγελία του 17χρονου για βιασμό
Bullying, aggression and violence scene between two males, one young adult male punches his peer near a bricks wall
Newsit logo
Newsit logo