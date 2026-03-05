Ελλάδα

Αττική Οδός: Κλειστή η είσοδος από Ραφήνα στην Περιφερειακή Υμηττού από σήμερα στις 22:00 έως τις 06:00

Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών
αττικη οδος
eurokinissi

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Αττική Οδό από σήμερα (5/3/2026) το βράδυ στις 22:00 μέχρι αύριο (6/3/2026) το πρωί στις 06:00, εξαιτίας έργνων.

Συγκεκριμένα, κλειστή θα παραμείνει, από τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 06/03/2026, η είσοδος από Ραφήνα (οδό Αγίου Δημητρίου) της Περιφερειακής Υμηττού στο ρεύμα προς Κατεχάκη, με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να ισχύουν λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού της εισόδου από Ραφήνα στην Αττική Οδό οι οδηγοί θα μπορούν να εισέλθουν στην Περιφερειακή Υμηττού ακολουθώντας τη διαδρομή: Λ. Μαραθώνος – Οδός Πογωνίου – Είσοδος Κόμβου Παλλήνης (Υ8) προς Κατεχάκη/Αθήνα/Ελευσίνα.

Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
175
166
128
82
63
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Επιχείρηση του ελληνικού FBI για απάτες με κρυπτονομίσματα – 12 συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη
Tα μέλη του κυκλώματος διέπρατταν απάτες μέσω δημιουργίας και διατήρησης νομιμοφανών εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στην επένδυση με κρυπτονομίσματα με δήθεν εγγυημένη και υψηλή απόδοση
Περιπολικό
Newsit logo
Newsit logo