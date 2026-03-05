Αττική Οδός: Κλειστή η είσοδος από Ραφήνα στην Περιφερειακή Υμηττού από σήμερα στις 22:00 έως τις 06:00

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Αττική Οδό από σήμερα (5/3/2026) το βράδυ στις 22:00 μέχρι αύριο (6/3/2026) το πρωί στις 06:00, εξαιτίας έργνων.

Συγκεκριμένα, κλειστή θα παραμείνει, από τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 06/03/2026, η είσοδος από Ραφήνα (οδό Αγίου Δημητρίου) της Περιφερειακής Υμηττού στο ρεύμα προς Κατεχάκη, με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να ισχύουν λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού της εισόδου από Ραφήνα στην Αττική Οδό οι οδηγοί θα μπορούν να εισέλθουν στην Περιφερειακή Υμηττού ακολουθώντας τη διαδρομή: Λ. Μαραθώνος – Οδός Πογωνίου – Είσοδος Κόμβου Παλλήνης (Υ8) προς Κατεχάκη/Αθήνα/Ελευσίνα.

Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση.