Ελλάδα

Αχαΐα: Προφυλακιστέος ο 82χρονος πρώην μαιευτήρας που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία

Ο 82χρονος είχε αιτηθεί να κρατηθεί κατ’ οίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε
Ο συνταξιούχος γυναικολόγος στον Ανακριτή
Ο συνταξιούχος γυναικολόγος στον Ανακριτή / tempo24news

Στον Ανακριτή Πατρών βρέθηκε σήμερα Δευτέρα (09.03.2026) ο συνταξιούχος γιατρός- γυναικολόγος- της Αχαΐας που που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία. Μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος, σύμφωνα με το tempo24.news. Ο 82χρονος είχε αιτηθεί να κρατηθεί κατ’ οίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε.

Στο σπίτι του συνταξιούχου γιατρού στο Ρίο της Αχαΐας εντόπισαν χιλιάδες αρχεία (φωτογραφίες και βίντεο) παιδικής πορνογραφίας, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης του 82χρονου γιατρού που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία. Στο σπίτι του συνταξιούχου γιατρού στο Ρίο της Αχαΐας εντόπισαν χιλιάδες αρχεία (φωτογραφίες και βίντεο) παιδικής πορνογραφίας, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο σοκ είναι ότι εντοπίστηκαν φωτογραφίες και βίντεο που έβγαλε ο ίδιος ο κατηγορούμενος, στα οποία απεικονίζονται ανήλικα παιδιά σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, τα παιδιά αυτά είναι τα εγγόνια του.

Η σύλληψη του έγινε το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2026, παρουσία δικαστικού λειτουργού, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας μετά από έρευνα που έγιναν στο σπίτι του.

Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια συσκευή κινητού τηλεφώνου, ένας εξωτερικός, καθώς και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Το υλικό μεταφέρθηκε για περαιτέρω εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
110
93
71
68
47
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
ΕΟΔΥ: Επεισόδιο με υπάλληλο πίσω από την παραίτηση του Δημήτρη Χατζηχριστοδούλου – «Έχει γίνει μια δύσκολη ιστορία» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης
«Υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ του προέδρου και μιας υπάλληλου, έχουν εκατέρωθεν κατηγορηθεί» δήλωσε ο υπουργός Υγείας για την παραίτηση του ΔΣ του ΕΟΔΥ
Ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΥ Χρήστος Χατζηχριστοδούλου 5
Newsit logo
Newsit logo