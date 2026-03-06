Ελλάδα

Πάτρα: Βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας σε σπίτι συνταξιούχου μαιευτήρα μετά από έφοδο της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 83χρονο και κατέσχεσαν ψηφιακό υλικό που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σχετίζεται με παιδική πορνογραφία
Παιδί

Ένα ακόμη αδιανόητο περιστατικό ερευνάται στην Πάτρα, όταν σε ηλεκτρονικές συσκευές ενός συνταξιούχου γιατρού βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Στην Πάτρα συνελήφθη την Παρασκευή (06.03.26) ένας 83χρονος συνταξιούχος μαιευτήρας, έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για υπόθεση που σχετίζεται με παιδική πορνογραφία. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην Πάτρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ψηφιακό υλικό που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σχετίζεται με παιδική πορνογραφία και βρισκόταν στην κατοχή του ηλικιωμένου γιατρού. Το υλικό μεταφέρθηκε για περαιτέρω εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 83χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση όπου και κρατείται. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης, καθώς και αν υπάρχει τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων ή διασύνδεση με αντίστοιχα δίκτυα στο διαδίκτυο.

