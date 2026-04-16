Αχαΐα: Σύλληψη ενός άνδρα για τη φωτιά στα Σελινιάτικα

Ο άνδρας έκαιγε υπολείμματα καλλιέργειας, χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να «ξεφύγει» η φωτιά.
Ένας άνδρας συνελήφθη για τη φωτιά στα Σελιανίτικα Αιγιαλείας στην Αχαΐα, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου.

Σύμφωνα με το Patrapress.gr, η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, με τον άνδρα να θεωρείται υπαίτιος πρόκλησης φωτιάς στα Σελιανίτικα στην Αχαΐα.

Όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Πέμπτης (16.04.2026), έκαιγε υπολείμματα καλλιέργειας, χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να «ξεφύγει» η φωτιά.

Μεγάλη ήταν η κινητοποιήση της Πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα με 12 άτομα, καθώς επίσης και μία υδροφόρα του Δήμου Αιγιαλείας.

Επί ποδός ήταν και η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Με βάσει την κείμενη νομοθεσία ο συλληφθείς θα βρεθεί αντιμέτωπος και με την επιβολή «τσουχτερού» διοικητικού προστίμου.

