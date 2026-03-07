Ελλάδα

Αχαΐα: Τη Δευτέρα στον ανακριτή ο γιατρός που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία 

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης
Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα (09.03.2026)  το μεσημέρι, στον Ανακριτή Πατρών, έλαβε ο συνταξιούχους γιατρός -μαιευτήρας- στην Αχαΐα που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία στο Ρίο της Αχαΐας, σύμφωνα με το tempo24.news.

Στο σπίτι του συνταξιούχου γιατρού στο Ρίο της Αχαΐας εντόπισαν χιλιάδες αρχεία (φωτογραφίες και βίντεο) παιδικής πορνογραφίας, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο σοκ είναι ότι εντοπίστηκαν φωτογραφίες και βίντεο που έβγαλε ο ίδιος ο κατηγορούμενος, στα οποία απεικονίζονται ανήλικα παιδιά σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις. Όπως διαπιστώθηκε, τα παιδιά αυτά είναι τα εγγόνια του.

Η σύλληψη του έγινε το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2026, παρουσία δικαστικού λειτουργού, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας μετά από έρευνα που έγιναν στο σπίτι του.

Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια συσκευή κινητού τηλεφώνου, ένας εξωτερικός, καθώς και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Το υλικό μεταφέρθηκε για περαιτέρω εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Ελλάδα
