Αυτά είναι τα εργαστήρια του καταργηθέντος ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας που εντάσσονται στο Καποδιστριακό

Τα δέκα εργαστήρια που εντάσσονται στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο είναι τα εξής:

-Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Εφαρμοσμένων Οικονομικών (ΕΛΧΕΟ) (Accounting, Finance and Applied Economics Laboratory).

-Εργαστήριο Ενεργειακών Συστημάτων (Energy Systems Laboratory).

-Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών (Digital Systems and Telecommunications Laboratory).

-Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου και Βιομηχανικού Αυτοματισμού (Control Systems and Industrial Automation Laboratory).

-Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών (Laboratory of Chemistry and Materials Technology).

-Εργαστήριο Μελέτης, Σχεδιασμού και Κατασκευών Θερμικών Μηχανών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων (Laboratory for Analysis, Design and Manufacturing of Thermal Engines and Industrial Installations).

-Εργαστήριο Μελέτης, Σχεδιασμού, Επίβλεψης, Μέτρησης Ενεργειακής Απόδοσης Θερμικών και Συναφών Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων (Laboratory for Technical Study, Design, Supervision, Efficiency Evaluation of Thermal and Environmental Installations).

-Εργαστήριο Μελέτης, Κατασκευής και Σχεδιασμού Αντλιών και Αντλητικών Εγκαταστάσεων (Laboratory for Fluid Mechanics and Hydraulic Turbomachines).

-Εργαστήριο Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ερευνών (Energy and Environmental Research).

-Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτοματισμών (Robotics and Automation Laboratory).