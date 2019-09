BBC για Ελένη Αντωνιάδου: Κανείς δεν έλεγξε όσα ισχυριζόταν

Μετά την Telegraph τη σκυτάλη πήρε σήμερα το BBC που αναφέρεται σε εκτενές δημοσίευμα στην υπόθεση της Ελένης Αντωνιάδου. Το άρθρο τιτλοφορείται «Γιατί οι Έλληνες αμφισβητούν τα διαπιστευτήρια αυτού του προτύπου».

«Η άνοδος και η πιθανή πτώση της 31χρονης Ελένης Αντωνιάδου αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων μεταξύ των Ελλήνων. Επί σειρά ετών έδινε συνεντεύξεις αυτοπροβαλλόμενη ως ερευνήτρια που εργάζεται για τη NASA, ως ειδικός στην αναγεννητική ιατρική, δημιουργός τεχνητών οργάνων, παθιασμένη ακτιβίστρια κατά του εμπορίου οργάνων και εκπαιδεύτρια αστροναυτών.

Φαίνεται, όμως, ότι ούτε ένα ελληνικό ΜΜΕ από τα δεκάδες που της πήραν συνέντευξη δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να ελέγξει αν όλα όσα της αποδίδονταν ήταν ακριβή», αναφέρει το BBC.

Το BBC παραθέτει το χρονικό της υπόθεσης εξηγώντας πως αφορμή για την αμφισβήτηση των επιτευγμάτων της Ελένης Αντωνιάδου στάθηκε η πρόσφατη βράβευσή της στα 1α Επιχειρηματικά Βραβεία «Θαλής ο Μιλήσιος», που προκάλεσε την αντίδραση Ελλήνων επιστημόνων «οι οποίοι περνούν τις περισσότερες μέρες τους κάνοντας έρευνες σε εργαστήρια και έχουν ελάχιστο χρόνο ή ροπή προς τη δημοσιότητα».

Σύμφωνα με το BBC που επικαλείται την έρευνα των Ελληνικών Hoaxes, η Ελένη Αντωνιάδου:

– Ισχυρίζεται πως εργάστηκε στην πρώτη τεχνητή τραχεία που μεταμοσχεύθηκε επιτυχώς σε ασθενή.

Ωστόσο αυτό που φαίνεται να ισχύει είναι ότι ήταν μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο UCL και ασχολήθηκε από απόσταση με την επέμβαση. Η μεταμόσχευση όμως κατέληξε σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της σύγχρονης ιατρικής. Ο ασθενής πέθανε, αφού το σώμα του απέρριψε το μόσχευμα. Αρκετά μετά τον θάνατό του, η κυρία Αντωνιάδου έδινε συνεντεύξεις στην Ελλάδα, λέγοντας πως είχε σώσει την ζωή του ασθενούς και πως εκείνος ζούσε μια φυσιολογική ζωή.

– Ισχυρίζεται πως εργάζεται για κάποια χρόνια ως ερευνήτρια της NASA.

Το μόνο που επιβεβαιώνεται είναι ότι παρακολούθησε ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα διάρκειας 10 εβδομάδων και μετά έβγαλε πολλές φωτογραφίες στην αμερικανική υπηρεσία διαστήματος, φορώντας ρούχα με το λόγκο της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας. Η NASA με δήλωση εκπροσώπου της στην Telegraph, διέψευσε πως η Αντωνιάδου εργάζεται ή εργάστηκε απευθείας για την υπηρεσία, αλλά δεν αποκλείει την πιθανότητα να εργάζεται ως υπεργολάβος σε κάποιο από τα πρότζεκτ της.

– Ισχυρίζεται πως είναι κάτοχος PhD (διδακτορικού).

Αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών.

– Ισχυρίζεται πως είναι μια επιτυχημένη entrepreneur και διευθύνουσα σύμβουλος μιας εταιρείας που ονομάζεται Transplants without Donors, που ασχολείται με μεταμοσχεύσεις τεχνητών οργάνων.

Στην πραγματικότητα, η εταιρεία της δεν εμφανίζεται πουθενά και το domain της είναι ανενεργό…

«Ελληνικά ΜΜΕ την παρουσίαζαν και την προωθούσαν επί χρόνια ως ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά που έβγαλε η Ελλάδα εδώ και δεκαετίας. Η διαρκής δημοσιότητα συχνά κατέληγε σε διαφόρων ειδών βραβεία», αναφέρει το BBC προσθέτοντας ότι η Ελένη Αντωνιάδου ενέπνευσε τη δημιουργία της πρώτης «Ελληνίδας Barbie» με αφορμή την συμπλήρωση των 60 ετών από την δημιουργία της κούκλας αναφέρει το BBC.

«Το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ανήρτησε στο Twitter μια αφίσα με τους σημαντικότερους Έλληνες του περασμένου αιώνα περιλαμβάνοντας μια φωτογραφία της στο κέντρο.

11 Great Greeks – Past, Present and Future – who have played an important role in Europe: http://t.co/TNwcgmJqB6 pic.twitter.com/ybk9rcMA12

— EPP Group (@EPPGroup) January 20, 2014