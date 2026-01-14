Συμβαίνει τώρα:
Belharra: Η στιγμή που η φρεγάτα «Κίμων» μπαίνει σε ελληνικά νερά – «Το μέλλον του Πολεμικού Ναυτικού καταπλέει»

Η φρεγάτα «Αιγαίον» τύπου S «χαιρέτισε» την πρώτη ελληνική Belharra στο συμβολικό βίντεο του Πολεμικού Ναυτικού
Η φρεγάτα «Κίμων» πλέει σε ελληνικά νερά
Η φρεγάτα «Κίμων» πλέει σε ελληνικά νερά / Φωτογραφία Πολεμικού Ναυτικού

Δίπλα δίπλα με την φρεγάτα τύπου «Αιγαίον» τύπου S η πρώτη ελληνική Belharra «Κίμων», κατέπλευσε σε ελληνικά νερά, με το Πολεμικό Ναυτικό να καλωσορίζει το πιο σύγχρονο πλοίο του.

Από τα ναυπηγεία της Λοριάν και την Βρέστη, η υπερσύγχρονη ψηφιακή φρεγάτα «Κίμων» τύπου Belharra βρίσκεται πλέον σε ελληνικές θάλασσες και κατευθύνεται προς τον Σαρωνικό Κόλπο, όπου αύριο Πέμπτη (15.01.2026) θα την υποδεχτεί το Πολεμικό Ναυτικό.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το Πολεμικό Ναυτικό, φαίνεται το ταξίδι του «Κίμωνα», μέσα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, ενώ η φρεγάτα «Αιγαίον» – που συμμετέχει στην επιχείρηση «IRINI» στην ανατολική Μεσόγειο – «χαιρέτισε» την πρώτη ελληνική Belharra.

«Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας σηματοδοτεί μια νέα εποχή ναυτικής ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό. Από την πλώρη σας ατενίζουμε τη φιλοδοξία του έθνους για ασφάλεια, πρόοδο και ευημερία», ανέφερε στο ναυτικό του σήμα ο Αρχηγός ΓΕΝ Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας.

Πηγή: OnAlert.gr

