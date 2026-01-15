Belharra: Live η υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας

Το τελετουργικό της υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων»

Η υποδοχή του «Κίμωνα» έχει δύο κορυφώσεις. Η πρώτη θα γίνει ανοιχτά της Αίγινας, εκεί όπου έξι πολεμικά πλοία θα βγουν για να συναντήσουν τη νέα φρεγάτα στη θάλασσα. Η δεύτερη, περίπου ένα ναυτικό μίλι πριν από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, με το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς» να σχηματίζουν μαζί με τον «Κίμωνα» μια εικόνα υψηλού συμβολισμού.

Στη συνέχεια, το πλοίο θα καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Και τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα γύρω στις 29 Ιανουαρίου, θα ακολουθήσει η τελετή ενσωμάτωσης της φρεγάτας στον Στόλο.

Ήδη ο Στόλος υποδέχτηκε τη φρεγάτα «Κίμων» νότια της Πελοποννήσου με τη φρεγάτα «Αιγαίον» η οποία συμμετέχει στην επιχείρηση IRINI και για λίγη ώρα έπλευσε δίπλα στην πρώτη FDI.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έξι πλοία του Πολεμικού Ναυτικού θα υποδεχτούν τον «Κίμωνα» ανοιχτά της Αίγινας. Δύο φρεγάτες, δύο τορπιλάκατοι και δύο κανονιοφόροι. Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Δείχνει την «οικογένεια» των μονάδων που σηκώνουν σήμερα το βάρος της παρουσίας και της ετοιμότητας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και ταυτόχρονα φωτίζει τη φιλοσοφία της συνοδείας, της συνεργασίας και της σύνθεσης ρόλων.

Τα έξι πλοία θα κινούνται σε αντίθετη πορεία από τον «Κίμωνα». Εκείνα θα «κατεβαίνουν» στον άξονα κίνησης, ενώ η νέα φρεγάτα θα «ανεβαίνει» προς τον Σαρωνικό. Στη στιγμή της συνάντησης, ο «Κίμων» θα περάσει ανάμεσά τους. Αμέσως μετά, τα πλοία θα στρέψουν συντεταγμένα, θα πάρουν νέα πορεία και θα τον συνοδεύσουν προς τον Σαρωνικό, σχηματίζοντας έναν στολίσκο υποδοχής.

Η εικόνα έχει τελετουργικό χαρακτήρα και ταυτόχρονα είναι βαθιά ναυτική. Δείχνει ότι η νέα φρεγάτα εντάσσεται από την πρώτη στιγμή σε ροή επιχειρησιακής λειτουργίας. Όχι ως ένα πλοίο που απλώς καταπλέει. Αλλά ως μονάδα που προστίθεται στο δόγμα συνοδείας, στην κίνηση σχηματισμού και στη λογική κοινής τακτικής εικόνας.

Στο σημείο αυτό προβλέπεται και η επιβίβαση της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός και υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων.

Η επιλογή να πραγματοποιηθεί η επιβίβαση στη θάλασσα με ελικόπτερο, και όχι αποκλειστικά στον Ναύσταθμο, συνδέει τον συμβολισμό με την ουσία. Η ηγεσία ανεβαίνει στο πλοίο όπως ακριβώς θα επιχειρεί. Εν κινήσει, με συνοδεία και μέσα σε ναυτικό σχηματισμό.

Πορεία προς τον Σαρωνικό: Η πρώτη «παρουσίαση» του πλοίου στον ελληνικό ναυτικό χώρο

Από την Αίγινα και μετά, η νέα φρεγάτα θα κινείται με συνοδεία. Η διαδρομή προς τον Ναύσταθμο δεν θα είναι μια απλή μετακίνηση. Θα είναι η πρώτη «παρουσίαση» του πλοίου στο ελληνικό περιβάλλον. Στον χώρο ευθύνης. Στη θάλασσα που είναι το φυσικό του πεδίο και στο προσωπικό του Στόλου που θα βλέπει από κοντά ένα πλοίο σχεδιασμένο με λογική επόμενης γενιάς.

Για χρόνια το Πολεμικό Ναυτικό κράτησε ισχυρή παρουσία με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου μέσου. Με υψηλή ναυτοσύνη και επιμονή στη συντήρηση. Με πειθαρχία στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Η άφιξη του «Κίμωνα» δεν ακυρώνει αυτή την προσπάθεια αλλά την δικαιώνει. Και ανοίγει τον δρόμο για ένα νέο κεφάλαιο, όπου η διαλειτουργικότητα, η ανταλλαγή δεδομένων και η αντιαεροπορική άμυνα περιοχής αποκτούν κεντρική θέση.

Ένα μίλι από τη ΣΝΔ: Το «Αβέρωφ», η «Ολυμπιάς» και ο «ΚΙΜΩΝ» με τις ανάστροφες πλώρες

Η κορύφωση της υποδοχής έχει σχεδιαστεί περίπου ένα ναυτικό μίλι από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Εκεί, θα βρίσκονται ήδη έξω από την προβλεπόμενη πορεία το θωρηκτό «Αβέρωφ» και η τριήρης «Ολυμπιάς». Δύο πλωτά σύμβολα με ξεχωριστή βαρύτητα. Το πρώτο κουβαλά την ιστορική μνήμη και τον θρύλο του Στόλου. Το δεύτερο μεταφέρει τη διαχρονική ναυτοσύνη του Αιγαίου και την αναφορά στις ρίζες.

Ο «Κίμων» θα περάσει δίπλα τους. Και η σκηνή θα αποτυπώσει τρεις εποχές μαζί. Τρεις πλωτές αναστροφές. Η εικόνα έχει υψηλό συμβολισμό, επειδή δεν παρουσιάζει απλώς ένα νέο πλοίο. Παρουσιάζει συνέχεια από την ιστορία, στη σύγχρονη αποστολή, και από εκεί στην τεχνολογική αιχμή.

Το σημείο δεν είναι τυχαίο καθώς η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων είναι το φυτώριο των αυριανών αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. Η διέλευση του «Κίμωνα» δίπλα στα σύμβολα της ιστορίας και μπροστά από τον χώρο που παράγει το ανθρώπινο δυναμικό του Στόλου λειτουργεί ως καθαρό μήνυμα. Η νέα γενιά θα κληθεί να υπηρετήσει σε πλοία άλλου επιπέδου. Με άλλες τακτικές, άλλη τεχνολογία και με άλλες απαιτήσεις.

Μετά το συμβολικό σκέλος της υποδοχής, ο «Κίμων» θα συνεχίσει και θα καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Εκεί θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και το πρωτόκολλο.