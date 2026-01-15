Ελλάδα

«Κίμων»: Το θωρηκτό «Αβέρωφ» υποδέχεται την υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες ρυμούλκησης του «Αβέρωφ» ώστε μαζί με την τριήρης «Ολυμπιάς» να υποδεχθούν στα ανοιχτά την φρεγάτα
Αβέρωφ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΓΕΝ / EUROKINISSI

Ιστορική ημέρα για την Ελλάδα καθώς η υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra «Κίμων» αναμένεται να φτάσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, σε μία τελετή με υψηλό συμβολισμό και μηνύματα ισχύος και ενότητας.

Η άφιξη του «Κίμων» σηματοδοτεί μία νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό και τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας. Η υποδοχή της Belharra αναμένεται να κορυφωθεί όταν 6 πλοία του Πολεμικού Ναυτικού θα την υποδεχθούν στα ανοιχτά της Αίγινας. Στη συνέχεια, η φρεγάτα θα περάσει ανάμεσα από το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρης «Ολυμπιάς».

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης (15.01.2026) ξεκίνησαν οι διαδικασίες ρυμούλκησης του «Αβέρωφ» ώστε να απομακρυνθεί σχεδόν 1 μίλι από την ακτή για την μεγάλη υποδοχή.

Δείτε στο live του newsit.gr τις προετοιμασίες για την υποδοχή του «Κίμωνα».

Στη συνέχεια, το πλοίο θα καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας και τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα γύρω στις 29 Ιανουαρίου, θα ακολουθήσει η τελετή ενσωμάτωσης της φρεγάτας στον Στόλο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
239
163
118
115
89
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εξαφάνιση Αλέξη Τσικόπουλου: Μέλη του ΟΦΚΑΘ ξεκινούν από το «σημείο μηδέν» τις έρευνες για τον εντοπισμό του
Οι εθελοντές τον ψάχνουν σε όλα τα πιθανά μέρη που μπορεί να βρίσκεται ο ειδικευόμενος γιατρός και δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε εγκαταλελειμμένα σπίτια, πηγάδια ακόμη και πισίνες
Αστυνομικοί
Πώς το Πολεμικό Ναυτικό θα καλωσορίσει τη φρεγάτα «Κίμων» - Η υποδοχή με τα 6 πολεμικά, το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς»
Έξι πολεμικά πλοία θα βγουν για να συναντήσουν τη νέα φρεγάτα στη θάλασσα. Στη συνέχεια, ένα ναυτικό μίλι πριν από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς» θα υποδεχτούν τον «Κίμωνα»
Η φρεγάτα «Κίμων»
Βαρύ το ποινικό παρελθόν του 56χρονου που πιάστηκε με όπλα στο Παλαιό Φάληρο - Είχε συλληφθεί για ληστεία και φοροδιαφυγή
Είχε ληστέψει σπίτι ηλικιωμένης παριστάνοντας τον υπάλληλο της ΔΕΗ και είχε επιτεθεί με το κράνος της μηχανής του σε οδηγό ταξί, στη μέση του δρόμου, πυροβολώντας στον αέρα
Όπλα 5
Η Ελλάδα υποδέχεται την φρεγάτα «Κίμων» – Τελετή με υψηλό συμβολισμό στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας
Την πρώτη ελληνική Belharra θα συνοδεύσουν οι ανάστροφες πλώρες του ιστορικού θωρακισμένου καταδρομικού «Αβέρωφ» και της αθηναϊκής τριήρους «Ολυμπιάς» - Παρών και ο Μητσοτάκης στην τελετή υποδοχής
Η φρεγάτα «Κίμων»
18
Newsit logo
Newsit logo